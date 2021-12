Julegave-kludder i nordjysk kommune: Vi trækker ikke gaverne tilbage

FREDERIKSHAVN:Julegaver kan være et følsomt emne, for har man nu fået den gave, man ønskede sig allermest?

Og skal man have en julegave fra sin arbejdsplads, hvis man er ansat i en kommune?

I Frederikshavn Kommune er der knas i julehyggen, efter flere af kommunens medarbejdere allerede har fået en julegave - men faktisk ikke skulle have haft det.

Ifølge Kanal Frederikshavn havde over 200 medarbejdere i Skoledistrikt Syd mulighed for at vælge mellem fem forskellige julegaver. Gaverne var købt og lå klar til udlevering, men pludselig kom der melding fra kommunens ledelse om, at kommunen ikke giver julegaver til sine ansatte.

På Frydenstrandskolen i Frederikshavn nåede flere medarbejdere at hente deres julegaver, men de måtte aflevere gaverne tilbage, heriblandt ildfaste fade, skriver Kanal Frederikshavn.

Men det er en forkert fremgangsmåde, siger kommunaldirektør Thomas Eriksen.

- Jeg går ikke ud og trækker gaver tilbage fra dem, der har fået udleveret gaverne, siger han til Nordjyske.

Ifølge kommunaldirektøren er det en misforståelse, at allerede udleverede julegaver skal returneres til kommunen.

De julegaver, som endnu ikke er udleveret til medarbejdere, skal dog ikke uddeles.

Kommunaldirektør beklager

Kommunens skoleforvaltning havde misforstået kommunens julegave-regler. Forvaltningen troede, at medarbejderne i år kunne få en julegave fra kommunen.

Men det skal de ikke, og det har kommunaldirektøren nu indskærpet.

Alligevel er der altså nogle ansatte i kommunen, som ved en fejl fik julegaver.

- Jeg beklager, at ikke alle i kommunen er blevet behandlet ens, siger kommunaldirektøren.

Ledelsen vil tage julegave-spørgsmålet op i kommunens samarbejdsudvalg for at høre, om de 5500 ansatte i kommunen har ønske om at få julegaver fra kommunen.

Hvis der er sådan et ønske fra medarbejderne, vil byrådet skulle tage stilling - for i givet fald kan det nemt komme til at koste over én million kr.

Uanset hvad, skal de ansatte i Frederikshavn Kommune dog ikke forvente at få en julegave fra arbejdspladsen i år. Selv om nogle altså allerede har fået det.

Borgmester: Det ser pjusket ud

- Det ser pjusket og, og linjen med kommunale julegaver har ikke været klar, men det er den nu, siger Frederikshavn-borgmester Birgit S. Hansen.

Selv synes hun godt, at de 5500 ansatte i Frederikshavn Kommune kunne få en julegave fra kommunen som tak for deres indsats.

- Men hvis vi skal give en julegave til de ansatte i kommunen, skal det være en ordentlig gave, siger hun.

Er julegaven for lille, for eksempel blot et honninghjerte, kan det skabe vrede blandt medarbejdere. Nogle kan opfatte det som en hån, og det har der tidligere været eksempler på i andre kommuner, oplyser Birgit S. Hansen.

Hun forestiller sig, at de kommunalt ansatte i Frederikshavn Kommune hver kunne få en julegave i prisniveauet 100-200 kr.

Millionstor ekstraudgift

Men med 5500 ansatte i kommunen vil det så blive en ekstraudgift på op til 1,1 million kr., og det skal både byråd og borgere så være med på. For de penge må så tages fra andre områder i kommunens budget, påpeger hun.

Indtil videre fornemmer Birgit S. Hansen af debatten, at mange faktisk ér med på idéen.

- Det ser ud til, at de fleste synes godt om, at også kommunalt ansatte skal have en julegave, lyder det fra borgmesteren i Frederikshavn.

