Julehygge og alternativ opvarmning kan udløse brande - her skal du især passe på

NORDJYLLAND:Energikrisen har fået danskerne til at tænke alternativt, når boligen skal opvarmes, og det øger risikoen for brand i hjemmet. Også julehygge fører hvert år til mange brande, så der er al mulig grund til at tænke sig om den kommende tid.

- Vi har endnu ikke set en tendens til, at nordjyderne fyrer op på uansvarlig vis, men vi holder nøje øje med, hvordan det udvikler sig den kommende tid, siger beredskabschef Lars Bjørndal, Nordjyllands Beredskab.

I alle hjem gælder, at man bør opsætte en røgalarm - gerne flere - så man kan nå at reagere, hvis uheldet er ude. Det er især unge og ældre, der ikke har røgalarm i boligen.

1. Også hygge på batterier

På søndag er det 1. søndag i advent, og der hygges med at fremstille adventskranse og juledekorationer. Det sikre valg er at købe lys med batterier, de fås efterhånden i mange forskellige udformninger og øger trygheden - ikke mindst blandt ældre, der bor alene. Så undgår man også de sundhedsskadelige sodpartikler fra levende lys.

Dekorationer, kranse og juletræer kan være de rene brandbomber, og hvert år går det galt mange steder. Brandvæsenet rykker i gennemsnit ud til cirka 500 brande i danske hjem i december måned. Dertil kommer 45.000 såkaldte "happy fires" - det kalder man det, når folk selv når at slukke ilden.

Hvis man insisterer på levende lys, er det bedste råd aldrig at forlade et rum, hvor der er tændt stearinlys og ikke lade børn være alene med levende lys. Selv de små fyrfadslys kan selvantænde.

Vær ekstra opmærksom på ikke at efterlade et tændt kalenderlys i de travle morgentimer.

Placer lys i dekorationer på en måde, så de ikke antænder hverken gran eller pynt, brug en lysmanchet af staniol eller aluminium, og placer dekorationen langt fra gardiner, lamper, møbler og andet der kan antænde.

Hav altid en blomsterforstøver eller en vandkande med spreder stående, så man hurtigt kan slukke ilden. Har man levende lys på juletræet, er det en god idé at bruge selvslukkende lys og have en spand vand stående klar. Sæt træet i en juletræsfod med vand, så det holder sig friskt og ikke så let antænder.

2. Brænd kun rent og tørt træ

I takt med at temperaturen falder, stiger behovet for at opvarme boligen. De høje energipriser har ifølge Beredskabsstyrelsen ført til kreative løsninger. Der er eksempler på, at folk afbrænder gamle møbler, affaldstræ eller malet, lakeret og imprægneret træ.

Dels øger det risikoen for at ilden kommer ud af kontrol, dels udsender det en sundhedsskadelig røg til omkringboende.

- Vi anbefaler altid at benytte rent, tørt træ, der er egnet til at brænde i en brændeovn, alt andet skal håndteres og bortskaffes som affald, fastslår beredskabschef Lars Bjørndal.

Hvis man fyrer op efter en længere pause, skal man altid tjekke, at der er fri passage op gennem skorstenen, da der ellers er risiko for kulilteforgiftning af husets beboere. Forlad ikke rummet før forbrændingen er under kontrol, og man kan se, at røgen forsvinder opad, og ikke bliver stående i ovnen.

Tænd aldrig op med affald, mælkekartoner, æggebakker, reklamer, ugeblade, tryksager, plast eller bygningsaffald med rester af spån- og gipsplader.

Sørg for at brændeovne, varmeblæsere, el-radiatorer, varmekanoner, gasvarmeovne osv. står på sikker afstand af gardiner og andre let antændelige materialer. Aske fra brændeovn og pejs skal være helt kold, før den smides ud.

Gå aldrig fra en tændt biopejs, og tør aldrig tøj på en el-radiator eller tæt på en varmeblæser.

3. Sod og ild i skorstenen

En skorstensbrand opstår, når der går ild i den sod, der sidder på indersiden af skorstenen, fordi man har fyret forkert. En skorstensbrand kan i værste fald brede sig til tagkonstruktionen og resten af huset.

I nogle hjem eller sommerhuse benyttes brændeovnen sjældent, og for den uerfarne er det vigtigt at sætte sig ind i anbefalinger om korrekt optænding, for at undgå skorstensbrande. Antallet af skorstensbrande er faldet de senere år, efter øget fokus på korrekt optænding.

Fugtigt træ og behandlet træ øger risikoen for skorstensbrand, så benyt kun rent og helt tørt træ. Tænd op fra toppen og sørg for rigelig luft. Røgen skal være næsten usynlig, og man skal holde en høj temperatur i brændeovn eller pejs.

Skorstenen skal rense jævnligt, du har selv pligt til at tilmelde dig skorstensfejning, hvis du benytter brændeovn eller pejs.

Opdager du en skorstensbrand, skal du lukke af for al lufttilførsel og tilkalde brandvæsenet på 1-1-2

4. Grill kun udendørs

Mange griller hele vinteren men lad dig aldrig friste til at tage grillen indendørs i et lukket rum, f.eks. en havestue. Ved grillning dannes farlige kulilte-dampe, som man hverken kan se eller lugte, men som kan være dødelige, hvis de indåndes. Det gælder både kul -og gasgrill. Dampene udskilles længe efter grillen er slukket, så tag heller ikke grillen ind for at udnytte eftervarmen.

Også terrassevarmere må kun benyttes udendørs, da de også indebærer en risiko for kulilteforgiftning.

5. Optø vandrør - uden ild

Når frosten kommer øges risikoen for, at vandrør fryser til i uopvarmede rum, hvor der ikke er ordentligt isoleret. Også her er der god grund til at tage sig i agt, og ikke kaste sig ud i brug af åben ild.

- Vi ser desværre at folk vælger at tø frosne vandrør op med gasbrændere eller ukrudtsbrændere og det kan vi absolut ikke anbefale. Enten må man tilkalde hjælp fra en autoriseret vvs-mand, alternativt benytte en elektrisk varmepistol til optøning, lyder det fra beredskabschef Lars Bjørndal.

Læs mere om sikker opvarmning af boligen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, brs.dk

