Juleindbrud: Så mange nordjyder har haft ubudne gæster

NORDJYLLAND:Julen er traditionen tro også højtid for indbrudstyve. Og i år er ingen undtagelse, selvom nordjyderne indtil videre har været nogenlunde forskånet.

Rigspolitiet opdaterer hver morgen i julen og nytåret antallet af indbrud, og tidligt om morgenen juleaftensdag var der begået 23 såkaldte juleindbrud i Nordjylland.

Et juleindbrud, er et indbrud som sker i perioden fra 20. december til 3. januar.

Nordjylland placerer sig dermed blandt de landsdele, der har været mest forskånet for indbrud.

Kun Bornholm, København, Midt- og Vestsjælland og Sydsjælland og Lolland-Falster har haft færre indbrud.

Øverst på listen over ramte politikredse ligger Nordsjælland med 67 anmeldelser siden fredag. Der er et pænt stykke ned til nummer to på listen, nemlig Østjylland der har fået 49 anmeldelser.

Flest indbrud i juledagene

Sidste år blev der begået 87 juleindbrud i Nordjylland, hvilket var en stigning i forhold til de to tidligere år, hvor der blev begået henholdsvis 73 og 63.

Selvom antallet af juleindbrud i Nordjylland indtil videre ikke er ret højt, så er det dog for tidligt at ånde lettet op.

De tidligere har har nemlig vist, at de fleste indbrud bliver begået fra 24. til 27. december samt 1. januar.