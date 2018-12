Julemirakel: Nordjylland kan få hvid jul!

NORDJYLLAND: Nordjylland har en god chance for at opleve hvid jul i år.

Det oplyste vagtchef Steen Rasmussen fra DMI lørdag eftermiddag.

Han kan ellers melde om grøn jul i det meste af landet, men det er med de nordlige egne som en mulig undtagelse:

– Søndag passerer et lavtryk med skyer og nedbør, som i den nordlige del af landet kan blive til slud eller sne, og som meget lokalt kan blive liggende frem til juleaften, fortæller Steen Rasmussen.

Allerede lørdag aften kan der komme hvidt nedbør. Og de steder, der også måtte få sne søndag, har gode chancer for at vågne op til et snedækket landskab 24. december. Natten til mandag falder temperaturen til mellem frysepunktet og fem graders frost. Lokalt kan det blive koldere de steder, hvor der ligger sne.

– Juleaftensdag vil en mindre højtryksryg passere landet og give os tørt vejr med lidt eller måske nogen sol. Særligt i det nordlige Jylland og i det nordlige Sjælland kan der fortsat ligge noget sne, og her er chancen for en hvid juleaften størst, vurderer DMI‘s vagtchef.

Efter en frostkold morgen stiger temperaturen i løbet af juleaftensdag til mellem 2 og 6 grader, lunest vestpå i landet.