Julen bliver blæst ud med vindstød tæt på stormstyrke

NORDJYLLAND:Sidder du ved julebordet og kigger ud på vejret, så ligner det foreløbig det vejr, vi havde i går: Gråt, vådt og diset.

Men sådan bliver det ikke ved med at være. Ifølge vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner, går vi nemlig ind i et særdeles blæsende døgn.

Allerede i eftermiddag tager vinden til i Nordjylland, og i aften på 2. juledag vil vinden være jævn til hård med vindstød op til stormende kuling ved Skagerrak-kysten i den nordvestlige del af regionen.

Det nøjes dog ikke med at blæse ved kysterne.

- Over land kommer der også vindstød op til hård kuling, lyder det fra meteorologen.

I løbet af eftermiddagen og aftenen bliver det milde og våde gråvejr afløst af blæsevejr og køligere luft med regn- eller sludbyger.

Hvornår ændrer vejret sig I dit område?

https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/v2MvKNgnji — DMI (@dmidk) December 26, 2022

Det skulle dog være muligt at få en rolig nat, for blæsten ebber en smule ud natten til tirsdag - kun for at tage fart igen tirsdag morgen.

- Det bliver værst omkring klokken 9-10 tirsdag formiddag, hvor vi inde over land kan få vindstød af hård kuling, men det bliver kun kortvarigt, før vinden igen aftager, siger Mette Wagner.

Ud over blæsevejret ser det også ud til at blive en våd omgang i Nordjylland, som får en del regn. Til gengæld behøver man ikke frygte for isglatte veje. Temperaturene holder sig på den positive side af frysepunktet.