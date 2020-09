Juventus-talent rygtet til AaB: Har skrevet under med en anden klub

NORDJYLLAND:Den 18-årige forsvarsspiller Santiago Ocampos fra Juventus er i lang tid rygtet tæt på AaB, men det kommer ikke til at ske i denne omgang.

Ifølge Tipsbladet meddeler den israelske klub Beitar Jerusalem, at Santiago Ocampos er ny mand i klubben. Her har den paraguayanske højre back skrevet en treårig aftale, meddeler klubben.

For en måned siden kunne B.T. fortælle, at AaB kun var et lægetjek og en underskrift fra at hente forsvarsspilleren i Juventus, og da Santiago Ocampos og hans kæreste begyndte at følge AaB på sociale medier, lignede det en sikker transfer.

Santiago Ocampos kom til Juventus i januar 2018, men han har aldrig optrådt for storklubbens bedste mandskab.

Hans kontrakt med Juventus udløb denne sommer.