Jyder er vilde med at køre sammen

Nye tal fra den danske samkørselstjeneste GoMore, viser, at Jylland overhaler Sjælland med flere omgange

Jyder kører helt nøjagtigt 154 procent flere ture per GoMore-medlem end de sjællandske.

Patrick Nielsen fra Aalborg er en af de jyske medlemmer, som bruger tjenesten flittigt:

- Jeg synes, samkørsel er hyggeligt. Hvis man er med almindelig offentlig transport, så snakker man slet ikke sammen. Der er helt anden kultur omkring samkørsel. Og så er det da også dejligt, at man kan splejse om turen.

Mulig forklaring

Patrick Nielsen bruger samkørsel, fordi der mangler alternativer:

- Der er ikke så mange muligheder for offentligt transport heroppe, og så er det dyrt. Det koster for eksempel 200 kroner at komme fra Aalborg til Aarhus med det ffentlige.

Pressekontakt hos GoMore, Sonja Furu, mener, at de større afstande kan være en mulig forklaring:

- Vi har ikke undersøgt nærmere, hvorfor forskellen er så stor, men da der er større afstande i Jylland, og samkørsel ofte bliver brugt på de lange strækninger, kunne det være en mulig forklaring.

Tallene er fra en ny opgørelse af GoMores medlemmer. Ud fra medlemmernes bopæl er det gjort muligt at skelne mellem aktiviteten blandt jyske og sjællandske

medlemmer. AA