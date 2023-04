Jytte presset til at stoppe kampen: Hvis du holder fast i klage, annullerer vi din pension

NØRRESUNDBY:En lang og sej kamp er slut. Jytte Andersen har opgivet at kæmpe videre for at få fulde tre års Tidlig Pension - den såkaldte Arne-pension - selv om hun mener, at hun har ret til det.

- Jeg søgte Arne-pension, da der blev åbnet for ansøgninger i august 2021. Og jeg var selvfølgelig dengang sikker på, at jeg var berettiget til pensionen efter mere end 44 års tilknytning til arbejdsmarkedet, fortæller Jytte Andersen.

Nu godt halvandet år senere har hun indset, at utallige timers kamp for at finde dokumentation for, at hun har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de krævede 44 år, er endt uden det forventede resultat.

- Jeg manglede - ifølge Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen - i 1985 0,017 års tilknytning til arbejdsmarkedet for at opnå et fuldt års anciennitet det år, og i 1991 tilsvarende - igen ifølge de to myndigheder - 0,029 års tilknytning. Men begge årene er ifølge de oplysninger, jeg har kunnet fremskaffe, behæftet med fejl, siger den stædige nordjyske kvinde.

Der var begge år tale om afvikling af optjent ferie i vikariater, hvor ancienniteten blev medregnet i optjeningsåret, og derfor manglede i ferieåret.

Jytte Andersen har fundet mange papirer, som skulle dokumentere hendes mere end 44-årige tilknytning til arbejdsmarkedet. Foto: Martin Damgård

Ankestyrelsen fandt frem til, at i 1985 var det en fejl at beregne årsnormen ud fra 40 ugentlige timer, da arbejdstiden var nedsat til 39. Dermed ville Jytte Andersen opnå en højere grad af tilknytning til arbejdsmarkedet, og i 1991 mener Jytte Andersen, at der mangler at blive tillagt feriepenge fra året forinden, så der ville hun ryge op på et helt års anciennitet.

Men summa summarum: Jytte Andersen er "kun" blevet bevilget to års Arne-pension. Den startede 1. marts i år.

To dage før pensionens start 27. februar 2023 modtog Jytte Andesen efter en opringning et brev fra Udbetaling Danmark, hvori de skriver, at "Du har oplyst, at du ikke ønsker din sag genoptaget, idet dette således ville betyde, at din ansøgning om tidlig pension annulleres".

- Med andre ord: Hvis jeg havde fastholdt, at der er sket fejl i min ansøgning fra august 2021, så ville Udbetaling Danmark annullere min godkendte pension på de to år, som jeg var tildelt, og jeg skulle så have lavet en helt ny ansøgning om Tidlig Pension. Dermed skulle der i stedet påbegyndes en ny ansøgningsproces til Tidlig Pension med en ny ansøgningsdato - nemlig februar 2023.

- Med en sagsbehandlingstid på tre måneder ved Udbetaling Danmark, efterfulgt af to ekstra måneder i udbetalingssystemet, ville det betyde, at jeg stod til at miste fire-fem måneder af den ellers tildelte pension i to år, fordi Tidlig Pension kun udbetales fremadrettet. I mine øjne er det fra Udbetaling Danmark en skjult form for afpresning, konstaterer Jytte Andersen.

Faktisk ville hun risikere - hvis hun altså havde fastholdt, at ansøgningen fra august 2021 ikke var færdigbehandlet - at miste de to års pension, hun var tilkendt.

- Det er nemlig et krav, at man forud for udbetaling af Tidlig Pension er tilknyttet arbejdsmarkedet i ni måneder. Det ville jeg være i kraft af min efterløn. En ny ansøgning i sagen - uden pension og efterløn - ville betyde, at Udbetaling Danmark ville skulle afvise en fornyet ansøgning om Tidlig Pension, netop fordi jeg ikke ville have været tilknyttet arbejdsmarkedet forud for min ansøgning og Tidlig Pension, forklarer Jytte Andersen.

Så derfor er det nu slut på de mange timer med at læse love, bekendtgørelser, finde dokumentation og gennemtrawle afgørelser fra diverse myndigheder og offentlige registre.

- Jeg har opgivet yderligere henvendelser til myndighederne. Jeg ville intet vinde ved at fortsætte sagen. For selv om Udbetaling Danmark eller Ankestyrelsen ved en fornyet behandling af min sag skulle anerkende mine pointer og give mig ret i, at jeg har ret til tre år, så ville de ikke kunne tildele mig de tre år, da pensionen kun udbetales fremadrettet. Jeg har opnået to ud af tre års tidlig pension, og så det må jeg stille mig tilfreds med, lyder det lettere opgivende fra Jytte Andersen.

En sidste mail har hun dog sendt - denne gang til Ombudsmanden: Heri beskriver hun hele sagsforløbet blot for at stille sagsbehandlingen og det almindelige menneskes næsten umulige kamp mod myndigheder til skue.

- Skrivelsen indeholder dog et ufravigeligt krav: Ombudsmanden må ikke genoptage min sag, da jeg så mister hele min pension. Det er slut nu, siger Jytte Andersen.