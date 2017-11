K beklager fejl i pjece

NORDJYLLAND: Det Konservative Folkeparti i Nordjylland har måttet dementere en oplysning i en brochure, der i disse dage husstandsomdeles til mere end 295.000 postkasser i Nordjylland.

Ifølge valgmaterialet - som er partiets største satsning nogen sinde i en valgkamp i Nordjylland - får det kommende universitetshospital 385 sengepladser. Men det rigtige tal er 581.

"Jeg kan kun beklage fejlen. Det er dybt pinligt, men vi lægger os fladt ned. Vi erkender, at vores brochure på dette punkt er misvisende, men det har ikke været vores hensigt at skræmme vælgerne", siger Claus Bunk, der er formand for de nordjyske konservative, i en pressemeddelelse.

"For os konservative har det altid været afgørende, at man kan stole på det, vi lægger frem. Vi går utroligt meget op i ordentlighed, at kassen skal stemme, og at vores politiske forslag er finansieret. Derfor er jeg naturligvis ked af, at jeg nu må stå og beklage, at vi giver folk et forkert indtryk af, hvordan kapaciteten vil være på det nye supersygehus i Aalborg", siger Claus Bunk.