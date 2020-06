Kæmpe brand: Tidligere savværk med 100 ton savsmuld overtændt

MORS:Brandvæsnet på Mors og Thisted er søndag kaldt ud til en brand i Flade på Mors.

Det er et tidligere savværk, der er bygget sammen af tre bygninger, der er gået i brand.

Alle tre bygninger er overtændt og 20 brandfolk fra Nykøbing og Thisted kæmper lige nu for at undgå at strålevarme antænder de omkring liggende bygninger, fortæller indsatsleder Mogens Hansen.

- Det er meget voldsomt. Da vi kom, rejste der sig en paddehattesky af røg og flammer cirka 100 meter op i luften. Vores opgave lige nu er, at forhindre branden i at sprede sig, men vinduerne i et af nabohusene er begyndt at smelte, fortæller han.

Den første melding lød på brand i et fyrrum, men da brandfolkene nåede frem rejste paddehatteskyen sig.

- Der har været problemer med fyret i går, så det er nok der branden er begyndt. De har fået leveret 100 tons savsmuld. Det har sandsynligvis ligget og ulmet og så har det pludselig taget fat, siger Mogens Hansen.

Der er seks brandbiler fra Nykøbing og Thisted med 20 brandfolk på stedet, og Mogens Hansen regner med, at der går minimum fire til fem timer endnu, før brandfolkene kan begynde at vende hjemad.