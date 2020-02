Kæmpe galleri: Her er de skønneste nordjyske hunde

I weekenden var NORDJYSKE til stede i Nørager til hundeudstilling, hvor der blev set nærmere på, hvad der gør sig gældende, når en hun skal navngives. En tendens, der gik igen til hundeudstillingen, var, at traditionelle hundenavne som Kvik og Vaks er gået af mode.

Derfor bad vi brugerne på Facebook om at dele deres personlige hundebilleder samt navnene på de firbenede venner. Ud fra kommentarfeltet på Facebook følger nordjyderne tendensen og giver hundene et mere særprægede navne.

En ting, der går igen, er, at hundene får "menneskenavne" som blandt andet Ulla, Arne og Preben. Samtidig er der også flere hundeejere, der vælger at opkalde deres hund efter en bestemt person som for eksempel Bodil Jørgensen og Bjarne (efter Bjarne Riis).

I skivende stund har Facebook opslaget fået næsten 1.000 kommentarer samt et væld af billedder af nordjyske hunde.

