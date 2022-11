Kæmpe kalkblok i fare for at styrte i havet

BULBJERG: En kæmpe kalkblok på mellem 45 og 50 kubikmeter vurderes til at være i fare for at falde i havet fra den nordligste del af et af Nordjyllands flotteste udsigtspunkter Bulbjerg - derfor forlænger Midt- og Vestjyllands Politi nu adgangsforbuddet til den del af Bulbjerg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestjyllands Politi besluttede 25. marts i år for "at sikre den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed" at indføre et midlertidigt adgangsforbud ved Bulbjerg Klint - selvfølgelig også for at forebygge fare for enkeltpersoners sikkerhed.

Adgangsforbuddet blev onsdag ændret. Det ændrede adgangsforbud indebærer, at al færdsel i området på den nordlige del af klinten er forbudt, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Der er adgangsforbud omkring de røde felter. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Det ændrede forbud gælder frem til og med 1. april 2023.

I pressemeddelelsen gøres der opmærksom på, at politiet i denne periode kan beslutte, at forbuddet begrænses, ophæves eller forlænges yderligere.

På resten af klinten vurderer politiet, at der nu kan gives tilladelse til at færdes.

10. marts i år skete et større skred på den nordligste del af Bulbjerg Klint. da styrtede omkring 150 kubikmeter af klinten i havet.

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet besigtigede klinten 21. marts 2022 og vurderede herefter, at der var risiko for yderligere skred inden for kort tid som følge af naturprocesser og tyngdekraftens påvirkning af klinten.

Omkring 150 m3 af Bulbjerg Klint faldt i havet ved skreddet 10. marts. Foto: Bo Lehm

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo har på vegne af Naturstyrelsen vurderet risikoen for skred og har 23. november 2022 fremsendt vurdering af skredrisiko på Bulbjerg Klint til Naturstyrelsen.

Det fremgår af rapporten, at en kalkblok på anslået 40-50 kubikmeter har løsnet sig under skreddet 10. marts, og at denne blok er i fare for at vælte hen over vinteren, ligesom det vurderes, at "et udhængende kalkparti i forlængelse af det eksisterende skredområde nærmer sig en kritisk tilstand, hvor det kan styrte i havet, eventuelt i forbindelse med en storm fra nordvest.

Rapporten anbefaler altså på den baggrund fortsat midlertidigt forbud mod færdsel på og ved den kritiske del af klinten. ¨