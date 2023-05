Kæmpe knallertfest blev udsolgt på få minutter: Arrangør peger især på én årsag

SKAGEN:Christian Mose Sørensen har aldrig oplevet noget lignende.

Mandag eftermiddag kunne centerlederen for Skagen Kultur- og Fritidscenter se, hvordan salget af de 2200 billetter til Skagen Knallert Fest '23 - som han er tovholder på - gik hurtigere end varmt brød.

- Det kom som en stor overraskelse. Man må sige, at med alle biletter solgt på små 17 minutter må det være et udtryk for, at der er mange, der gerne vil Skagen den første weekend i september, siger centerlederen.

- Jeg er lidt overvældet. Vi er rigtigt, rigtigt glade for, at der er så mange, der har kunnet se, at det her bliver en anden form for træf, end man er vant til.

Arrangementet, som foregår den 1. og 2. september, markerer afslutningen på den knallertrejse, som TV 2-værten Peter Ingemann har foretaget langs den danske østkyst i TV 2-programmet "The Final Tour". I løbet af weekenden vil der være en festplads ved Skagen Kultur- og Fritidscenter, hvor der er koncerter og andre aktiviteter.

Lørdag eftermiddag løber weekendens vigtigste aktivitet af stablen, når festens deltagere, naturligvis på knallert, får mulighed for at ledsage Peter Ingemann på paradekørsel rundt i Skagen by, inden der bliver kørt mod turens endestation, Grenen. Her vil Peter Ingemann tale til knallertentusiasterne.

Det er Skagen Kultur- og Fritidscenter, som står bag arrangementet, og her er centerleder, Christian Mose Sørensen, er ikke i tvivl om, at der især er én ting, der har tiltrukket interesse.

- Peter Ingemann. Den er ikke længere, lyder det prompte.

TV-værten har selv delt et opslag på Facebook, hvor han reagerer på det hurtige billetsalg.