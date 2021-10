Kæmpe navn til Nordjylland: - Han stod allerøverst på listen

AALBORG:Den tidligere amerikanske præsidentkandidat, vicepræsident og modtager af Nobels Fredspris Al Gore kommer til Nordjylland.

Det sker i forbindelse med festivalen Demokratiets Genklang 20. marts 2022, hvor den 73-årige politiker gæster Musikkens Hus i Aalborg.

Al Gore og FN's Klimapanel vandt Nobels Fredspris i 2007. Foto: Sergio Perez/Reuters/Ritzau Scanpix

Albert Arnold Gore Den amerikanske politiker Albert Arnold Gore - bedre kendt som Al Gore - blev født 31. marts 1948. Han var vicepræsident 1993-2001. Efter jura- og filosofistudier aftjente Gore militærtjeneste i Vietnam. Derefter gik han ind i politik og sad 1977-1979 som demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus, valgt i Tennessee, og 1985-1993 var han medlem af Senatet. Gore forsøgte uden held i 1988 at blive Demokraternes præsidentkandidat og indvilligede i 1992 i at stille op som Bill Clintons vicepræsidentkandidat. Hans ry som en aktiv og dygtig vicepræsident medvirkede til, at han uden det store besvær vandt nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat i 2000. En noget stiv offentlig fremtoning, en svingende politisk kurs samt efterdønningerne fra skandalerne i præsident Clintons sidste embedsår bidrog til hans valgnederlag til republikaneren George W. Bush. Gore havde ganske vist fået et lille flertal af de afgivne stemmer på landsplan, men efter flere genoptællinger i staten Florida blev det fastslået, at han havde fået færrest valgmandsstemmer. Gore har blandet andet skrevet bogen "Earth in the Balance" (1992, på dansk "Jorden i balance", 1993) om en ny økologisk verdensorden. I 2006 medvirkede han i dokumentarfilmen "An Inconvenient Truth" (på dansk "En ubekvem sandhed") om den globale opvarmning. Filmen blev en stor succes og fik en Oscar som bedste dokumentarfilm. I 2007 blev han tildelt Nobels Fredpris sammen med FN's Klimapanel for sit arbejde for at øge opmærksomheden omkring udledningen af CO2 og de menneskeskabte klimaforandringer. Kilde: Den Store Danske VIS MERE

Al Gore har i mange år sat fokus på udledningen af CO2 og menneskeskabte klimaforandringer, og når den profilerede politiker til foråret kommer til Aalborg, skal det også handle om klimakrisen - og dens mulige løsninger.

- Vi er glade for endnu en gang at kunne byde en så markant kapacitet velkommen. Al Gore har i den grad udnyttet sit embede til at gøre verden til et bedre sted og er en af de klimafrontkæmpere, der er allermest respekt omkring. Han stod derfor allerøverst på ønskelisten over talere på dette område, og jeg føler mig overbevist om, at virksomhedsledere såvel som almindelige borgere vil gå fra arrangementet i Musikkens Hus med ny viden og motivation til at gøre en endnu større klimaindsats i fremtiden, siger Lasse Rich Henningsen, der er direktør i Musikkens Hus.

I 2007 besøgte Al Gore også Aalborg, hvor Mortens Kro stod for maden på rådhuset. Arkivfoto

Al Gore gæstede også Aalborg i 2007, hvor han holdt en gæsteforelæsning på Aalborg Universitet for 220 særligt inviterede studerende og 130 ph.d.-studerende.

Når Al Gore kommer til Aalborg igen næste år, vil det foregå i Koncertsalen i Musikkens Hus. Der bliver op mod 1.100 tilgængelige billetter til arrangementet, hvoraf langt størstedelen kommer i løssalg.

Festivalen Demokratiets Genklang strækker sig over to dage, hvor ord, musik og kunst formidler demokratiets forskellige former.

Billetter kan købes fra tirsdag 2. november på Musikkens Hus' hjemmeside. Arrangøren ønsker ikke at oplyse billetpriserne, ligesom man heller ikke ønsker at oplyse, hvad det har kostet at lokke Al Gore til Aalborg.