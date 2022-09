Kæmpe omvej førte til, at Ole missede sin scanning: - Følte mig svigtet

NORDJYLLAND:Den 23. august havde Ole Klavsen en tid til scanning på Farsø Sygehus. Gennem Region Nordjylland havde han fået bevilget en flextaxa, som skulle transportere ham.

På dagen blev han hentet på sin bopæl i Vester Hassing klokken 13.45, så der var tid nok til at tilbagelægge turen til Farsø Sygehus, hvor han skulle scannes klokken 15.

Ifølge Google Maps er det en tur, der tager 53 minutter at køre i bil.

Men der var lige det problem, at taxaen havde to øvrige passagerer med, som skulle afleveres først. De to andre passagerer skulle henholdsvis til Mors og Thisted, og det førte til, at bilen måtte køre mange kilometer, før kursen blev sat mod Farsø.

Ole Klavsen havde bestilt flextaxaen gennem Region Nordjylland. Foto: Lars Pauli

Ikke meget hjælp af hente

Det fremgår af Region Nordjyllands hjemmeside, at der vil opstå samkørsel, når man benytter sig af tilbuddet om befordret kørsel til og fra en aftale på sygehuset, og at man ikke nødvendigvis vil blive kørt direkte mod sin destination. Men der står også, at det vil blive planlagt således, at man vil nå frem til tiden, når man har en aftale.

Ole Klavsen havde oplyst, hvornår han skulle være fremme i Farsø, da han bestilte flextaxaen, og da han gjorde chaufføren opmærksom på det, oplevede han en kølig behandling.

- Da jeg ringede ind til kørselskontoret, oplyste jeg også tidspunktet, hvor jeg skulle være i Farsø. Det nævnte jeg også overfor den kvindelige chauffør, men det var som om, at det kunne hun ikke tage sig af. Der fik jeg bare at vide, at det måtte jeg klare med sygehuset og med kørselskontoret, fortæller han.

Ole Klavsen oplyste, hvornår han havde tid til scanning, da han bestilte flextaxaen. Foto: Lars Pauli

Ole Klavsen forsøgte at få chaufføren til at ændre ruten undervejs, så han kunne nå frem til tiden, men han blev afvist af chaufføren.

- Hun havde bare fået at vide, at jeg skulle til Farsø, og hun havde ikke fået noget oplyst om klokkeslættet, og det var på trods af, at jeg havde nævnt tidspunktet til kørselskontoret, fortæller han.

- Min tanke var, at hun kunne sætte de andre passagerer, som skulle til Mors og Thisted, af bagefter, for de havde jo fået afviklet deres aftaler, fortæller han.

Ole Klavsen fik befordret en flextaxa, så han kunne frem til en scanning på Farsø Sygehus. Foto: Lars Pauli

Nåede ikke frem

Kørselskontoret, som chaufføren henviste til, var lukket for dagen, så heller ikke her var der meget hjælp at hente.

- Da vi kom igennem Brovst, kunne jeg godt se, at tiden var ved at skride. Derfor blev jeg sat af i Fjerritslev, hvor jeg blev hentet af min svoger, siger Ole Klavsen.

Men på dette tidspunkt var der ikke noget at gøre. Det var for sent til, at han kunne nå frem til Farsø til tiden. Siden det ikke var muligt at få en tid senere på dagen, måtte scanningen aflyses.

Ole Klavsen fik takket være en vaks sekretær på Farsø Sygehus en tid til scanning to dage efter i Aalborg. Foto: Lars Pauli

- Sekretæren ude i Farsø var vaks til at kontakte sin kollega inde på hospitalet i Aalborg, hvor jeg kunne komme til to dage senere, siger han.

Ole Klavsen sidder tilbage med en ærgerlig følelse, og nu håber han ikke, at andre patienter i Region Nordjylland vil få den samme oplevelse som ham.

- I og med at jeg ikke kunne komme frem rettidigt til min aftale, så følte jeg mig svigtet. Jeg synes ikke, det var i orden, at jeg ikke kunne komme frem som aftalt, siger han.

Beklagelig oplevelse

I et skriftligt svar beklager direktør for Kontoret for Patientbefordringen i Region Nordjylland, Tinna Kjær Poulsen, episoden.

- Denne patients oplevelse er meget beklagelig, og vi ønsker ikke, at der opstår unødvendige forsinkelser i behandling på baggrund af udfordringer med befordring bestilt igennem Kontoret for Patientbefordring. I denne sag bærer patienten ikke selv nogen skyld i, at det er gået galt. Bestillingen er aflagt korrekt, og der hersker ingen tvivl om, at patienten skulle være kommet frem til tiden.

I det skriftlige svar understreger Tinna Kjær Poulsen, at kommunikationen altid skal være ordentlig.

- Som patient skal man føle sig godt behandlet hele vejen igennem sundhedsvæsnet. Derfor skal tonen og kommunikationen mellem chauffør og patient altid være ordentlig, sober og serviceminded. Der er ingen undskyldning for, hvis dette ikke har været tilfældet i den konkrete sag. På baggrund af patientens henvendelse til os, så har vi også været i dialog med Nordjyllands Trafikselskab for at sikre, at vores patienter behandles godt af chaufførerne, når de kører med flextrafik.