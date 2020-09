Kæmpe skrækshow i Aalborg - hvis du tør

AALBORG:I slutningen af oktober laver Aalborg Karneval Horror Night for fjerde gang - og det bliver større end nogensinde.

Den skræmmende halloween-event rykker nemlig ned i kældergangene under Aalborg Kongres & Kultur Center.

- Vi er superstolte af at kunne præsentere årets Horror Night i samarbejde med AKKC. Efter tre år med udsolgte aftenener på vores lager i Nørresundby er ambitionerne for arrangementet kun blevet større, og med det nye samarbejde er vi sikre på, at vi kan løfte oplevelsen til helt nye højder, fortæller Sjaja Haddadi, der er sekretariatsleder hos Aalborg Karneval, i en pressemeddelelse.

Læs meget mere om det skræmmende show - hvis du tør - på aalborg:nu