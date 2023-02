Kæmpe underskud: Busruter lukkes i Nordjylland

NORDJYLLAND:Buspassagerer i Nordjylland rammes nu direkte af et millionstort underskud i den regionale bustrafik.

Der vil ske ændringer - blandt andet færre afgange - på 25 regionale busruter fra august i år. Desuden bliver to regionale busruter lukket.

De fleste af busruterne vil opleve færre afgange i aftentimerne og i weekenden.

Og to sommerbusruter - rute 99 mellem Blokhus og Skagen samt rute 92 mellem Aalborg og Fårup Sommerland - lukkes. Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse mandag.

Ingen hjælp fra staten

Årsagen til nedskæringen samt lukningen af to busruter er stærkt øgede udgifter til brændstof, som har gjort driften af den kollektive trafik meget dyrere.

Regionsrådet i Region Nordjylland havde håbet, at staten ville kompensere for de øgede udgifter. Men det skete ikke.

Derfor kommer nedskæringerne nu.

Underskud på 65 mio. kr.

Samlet set er underskuddet i busdriften over en tre-årig periode på 65 millioner kroner. Herefter forventes en normalisering af priserne, ifølge regionen.

- Beslutningen om besparelser på den regionale kollektive trafik er nødvendig på grund af den aktuelle økonomiske situation, som vi ikke bliver kompenseret for af staten. Vi har med NT lavet et forslag, der tager hensyn til, at man kan komme til og fra uddannelsesinstitutioner og vi har også haft fokus på at bevare natbusserne, udtaler Peder Key Kristiansen (S), formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland, i en pressemeddelelse.

- Vi har gjort, hvad vi kan

- 65 millioner kroner er et stort beløb. Vi har gjort hvad vi kan, for at reducere på andre områder af budgettet for regional udvikling i regionen, men tilbage står desværre, at vi skal spare 29 mio. kr. på driften af bus og tog for at få regnestykket til at gå op, tilføjer Peder Key Kristiansen.

Regionsrådet skal tage den endelige beslutning om besparelserne. Det sker efter planen på et regionsrådsmøde 27. februar.

- Det her er ikke godt for den kollektive trafik eller for sammenhængskraften. Vi synes, at det er en rigtig utilfredsstillende situation, som vi gerne ville have været foruden, siger udvalgsformanden.

Besparelserne på busdriften skal først træde i kraft fra august.