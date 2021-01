Kære Birgit Hansen: Hvor meget sand blev gravet væk fra klitterne i Skagen?

Spørgsmålet er såre simpelt: Hvor meget sand blev gravet væk, da en gravko en oktobernat i 2019 skar toppen af to klitter på den smukke Skagen Sønderstrand?

Frederikshavn Kommune med borgmester Birgit Hansen i spidsen oplyste umiddelbart efter hærværket, at der blev fjernet mellem 3.000 og 3.500 kubikmeter sand. Men nu er hun tavs. Over for NORDJYSKE ønsker borgmesteren ikke at kommentere, om kommunen har overdrevet mængden, hvilket ikke er en ligegyldig detalje, for mængden af sand kan få indflydelse i en kommende straffesag mod erhvervsmanden Hans Andersen og gravkoens chauffør. Jo mere sand, der blev gravet væk, jo grovere var hærværket, og jo hårdere straf kan komme i spil.

Nye oplysninger, som NORDJYSKE kan fremlægge i dag, tyder på, at der reelt blev fjernet en langt mindre mængde sand, end kommunen og Birgit Hansen har oplyst. Hedeselskabet, der har udført genetableringen af klitterne, oplyser, at der ikke er tale om mængder på op mod 3.500 kubikmeter.

Samtidig står to landinspektører, som på opdrag fra Hans Andersen har opmålt mængderne af sand, for første gang offentligt frem og bekræfter, at der nærmere var tale om mængder på mellem 160 og 200 kubikmeter. Landinspektør Peter Zacho fra firmaet Landinspektør Nord kalder kommunens tal for ”fantasital”.

- Det er helt ude i hampen at påstå, at der er tale om 3.500 kubikmeter sand. Det er ikke fair fra myndighedernes side, siger han til NORDJYSKE.

Opmålingerne fra de to landinspektørfirmaer, Landinspektør Nord og Geopartner, må tages med det forbehold, at deres arbejde er betalt af Hans Andersen. Men vi har at gøre med to velrenommerede virksomheder, som ikke umiddelbart har en interesse i at sætte deres gode navn og rygte over styr for denne ene opgaves skyld.

Mere bemærkelsesværdig er tavsheden fra borgmesteren. Birgit Hansen forklarer, at hun af hensyn til den snart verserende straffesag ikke vil kommentere de nye oplysninger. Men tidligere i sagen har hun ikke vist sådanne hensyn. Hun har i sommer udtalt, at hun har ”fuld tillid” til kommunens tal, og Hans Andersen beskylder hende i dag for at ville begå et ”karaktermord” på ham. Han henviser til, at de to gennem mange år har haft en personlig fejde om kommunens naturgenopretning af Skagen Sønderstrand.

Lad mig slå fast, så det ikke kan misforstås: Den aalborgensiske erhvervsmands rolle i hærværket mod klitterne er mildest talt ikke rosværdig. Som NORDJYSKE tidligere har skrevet på lederplads, må han tage sin velfortjente straf og tillige betale for genetableringen af klitterne på Sønderstrand, hvor han ejer et sommerhus i første række. Selvtægt må aldrig kunne betale sig.

Men en kommune og en borgmester har naturligvis en forpligtelse til fairness. Det løfter denne sag fra en banal strid om hærværk til en principiel sag om, hvilke midler en politisk autoritet og en kommunal myndighed kan bruge i sager mod egne borgere.

Som Birgit Hansen tidligere har udtalt, har kommunen ”ingen interesse i, at klitten skal være højere eller dyrere eller noget som helst. Vi er professionelle. Vi er en myndighed.”

Sådan taler en rigtig borgmester, men ikke desto mindre sår de nye oplysninger tvivl om borgmesterens ord, og hun bør over for offentligheden afklare, om hun stadig kan garantere, at kommunens tal er troværdige. Hun kan gøre det ved at besvare det helt simple spørgsmål: Hvor meget sand blev gravet væk? Hun må have det tal lige ved hånden. Hedeselskabet har for længst afsluttet genetableringen af klitterne og har oplyst kommunen, hvor meget sand der blev skubbet på plads. Lad os få tallet på bordet.