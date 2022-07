Kære lille mormor - skal du virkelig finde et andet navn?

LEDER:Mormor er ganske enkelt indbegrebet af hygge. Og mad. Masser af mad af den helt traditionelle slags - og man må hellere end gerne nødes til at tage én portion mere (og én mere), for "jeg tror slet ikke, at du kan lide maden, og nu sørger du vel for at få noget ordentligt at spise til dagligt?".

Faktisk er mormormad så meget en del af den danske folkesjæl, at det optræder i Den Danske Ordbog som "klassisk dansk mad, lavet fra grunden af enkle, lokale råvarer efter traditionel opskrift - dels til forskel fra moderne slanke- og sundhedsmad, dels nostalgisk om tidligere tiders enkle liv".

Mormor er ikke et navn ligesom Fakta og Føtex og Fleggaard - men en betegnelse, vel nærmest en livsstilling.

Derfor virker det hverken logisk eller retfærdigt, at nogen kan have eneret - i hvert fald såkaldt varemærke-ret - på navnet, sådan som en café i det indre af København hævder at have.

Stedet kalder sig MORMORS med store bogstaver og holder til i Bredgade (mellem Amalienborg og Marmorkirken) - men man skal ærligt talt lede tålmodigt og med lup efter hyggelig mormormad på et spisekort, der mest gør i helt almindelige former for sandwich, kager, desserter, endda smoothies og juice, heriblandt en juice ved navn Slanketips (med gulerod, æble og appelsin).

Gennem en nævenyttig advokat har MORMORS ladet forstå, at det bare ikke går, at der i den anden ende af landet findes et spisested, MorMors Køkken Café og Restaurant, på Strandvejen i Tornby: "Jeg skal hermed anmode jer om straks at ophøre med at anvende "Mormors" som navn på jeres restaurantvirksomhed samt på eventuelt andre cafeer, restauranter eller i forbindelse med lignende tilvejebringelse af mad og drikke, som I driver eller har planer om at drive i fremtiden".

I stedet for at tage den helt store - og sikkert voldsomt dyre - omvej ad en retssag har indehaverne af spisestedet i Tornby, Marianne og Leif Mortensen, valgt den nærmest mest pragmatiske af alle løsninger: De ændrer på to af bogstaverne i navnet, så det nu hedder MorFars Køkken Café og Restaurant, også selv om det sikkert fortsat er mormor snarere end morfar, der tryller i køkkenet. På menukortet optræder dog fortsat blandt andre mormor-frokost og mormors salat. For det hedder jo mormormad.

MORMORS i København og den tjenstivrige advokat skal have rigtig god fornøjelse med på samme måde forsøgsvis at skræmme de hen ved 300 andre danske virksomheder - restauranter, caféer og andre - der bruger ordet "Mormors" i deres firmanavn, mens andre må undre sig højlydt over, at en firmabetegnelse ikke trods alt skal være langt mere speciel for at kunne vinde hævd som varemærke.

Ved at indskrænke retten til en betegnelse som mormor tager man reelt væsentlige dele af sproget som gidsel på en måde, så kun ganske få må anvende dem. Det kan altså også blive for firkantet. Og med for lidt tiltro til, at kunderne nok godt kan se forskel på smoothies i det indre København og mormormad i Tornby.

P.S.: Ja-ja, her kunne da godt have stået væsentligt hårdere og skarpere linjer. Ikke mindst efter at fødevareminister Rasmus Prehn - der dårligt har rejst sig efter flere tilfælde af sløset omgang med restaurantbilag og skattekroner - på Twitter har valgt at hylde en restaurant i København... Men helt ærligt, hvad kan man blive ved med at forlange af knivskarpe holdninger i disse tider, når vejrets temperatur i betænkelig grad nærmer sig kroppens?