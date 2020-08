Lyt nu kære politikere: Vi bør rykke festen indenfor

Jeg er med på, at vejret tilsiger noget andet end indeliv. Lige nu bliver det bare ikke mere oplagt at smide sig på et grønt areal med en sodavand eller en øl sammen med sine venner, skrue op for musikken og så ellers bare være i nydningen. Især da hvis man er ung.

Intet er mere forståeligt og naturligt, og drejede det sig udelukkende om et par hede augustnætter med godt gang i gårdlivet eller på byernes torve, pladser og grønne fællesarealer, ville det kun byde på negative reaktioner fra de færreste.

Men det gør det ikke. For hvad denne sommer har manglet af tropenætter, har den til gengæld haft i udendørs nattefester eller i lejligheder. Naturligt nok: Uden et diskoteksliv og med en restaurationsbranche, der har skullet sige godnat til midnat, har der ikke været et alternativ til at holde festen enten udenfor eller i en lejlighed, hvis man som fx ung ikke lige har haft en villa eller en øde beliggende lystejendom til sin rådighed.

Derfor begynder naboskænderierne og klagerne fra de mennesker, der bor i mennesketætte områder nu for alvor at spidse til. Tålmodigheden er tyndslidt, og selvom det er svært at blive vred på glade og kåde unge, kan mangel på sammenhængende søvn til sidst skubbe selv de mest tolle ud over kanten.

Samtidig opfordrer sådan et græstæppe i en park eller en lille lejlighed med diminutiv altan jo ikke til afstand og andre forholdsregler for at undgå coronasmitte.

Spørgsmålet er, om det ikke ville være bedre, både for nabofred og smittetryk, at der blev skruet op for barer, værtshuse og cafeers mulighed for at have åbent efter midnat? Altså simpelthen at flytte festen indenfor til steder, der er indrettet til det, og hvor spritbeholdere og borde er stillet op på en hensigtsmæssig måde. Og hvor musikken spiller i et lokale, der er beregnet til det. Samtidig ville mange barer og restaurationer også komme tættere på en normal omsætning.

Ville det nogle gange ende i hat og briller og manglende hensyn til afstandsregler, når nogle fik et par øl mere ind under vesten på en bar i en nattetime?

Givetvis. Men det sker jo allerede nu, bare på steder i byen, hvor det forstyrrer andre mennesker.

Derfor denne paradoksale sommeropfordring: Ryk festen indenfor. Det trænger vi til.