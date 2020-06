Kære student: Her er det råd, jeg ville ønske, jeg selv havde fulgt

Kære student anno 2020.

Det må være en turbulent tid at blive student i. Rammerne for den dag, du har set frem til i flere år, har været præget af usikkerhed, og det har uden tvivl fyldt rigtig meget. Det er helt forståeligt, for det er en tid, der aldrig kommer igen. Så først og fremmest: Tak for din tålmodighed.

Uanset hvordan den praktiske del af studentertiden kommer til at forløbe, så venter der nu uanede muligheder for dig forude. Og det kan føles lige dele befriende og skræmmende. Måske er det første gang, der ikke ligger en fast køreplan for dig - eller måske har du helt styr på, hvad du skal. Måske er der tårnhøje forventninger til din videre færd - fra dig selv, dine nære eller fra samfundet. Måske var der ingen, der havde regnet med, at du nåede hertil. Uanset hvad kan du være stolt af dig selv. Lige som vi kan være stolte af en generation, du er en del af.

Du er en del af generation, som ikke bare forstår fordelene ved vores stadig relativt nye digitale muligheder, du forstår også bagsiderne. Du forstår at være kritisk - og kende forskel på skidt kanel i den virtuelle verden. Du er en del af generation, der knokler - og kan spejle sig i ikke bare klassekammeraternes præstationer, men i hele verden.

Jeg tror på din generation, og du bør gøre det samme. Uanset karaktersnit så er der brug for dig og dine kompetencer. Der er brug for dit opgør med de traditionelle måder at anskue verden på, og du skal stille spørgsmål ved det etablerede. Du skal kæmpe for at efterlade en verden i bedre stand, end du modtog den, og du skal være med til at skabe mere diversitet og mangfoldighed.

Så forventningerne er høje til dig. Men du skal nok klare den. Det ved jeg. Og lige nu er det vigtigste, at du finder en retning i de mange muligheder, du har. Tag dig tid. Det handler ikke om at komme først, selvom politikere gennem årene med flere forsøg har ønsket dels at presse og dels at motivere unge til at komme hurtigt videre efter ungdomsuddannelsen. Mit bedste råd er: Ro på. Det råd fik jeg også, da jeg blev student, og det ville jeg ønske, at jeg selv i højere grad havde efterlevet.

Så når du igen og igen den kommende tid vil få spørgsmålet: "Hvad skal du så nu?" er det helt okay at svare, at det skal du bruge tid til at finde ud af. Og vi andre skal måske holde igen med vores velmenende spørgsmål om karakterer og fremtidsplaner. For dit karaktergennemsnit afgør ingenting. Stol i langt højere grad på din menneskelig karakter, end dem der står på eksamensbeviset.

Tillykke med huen. Valget er ikke altid lige for - og vejen dertil kan være fyldt med omveje og blindgyder. Tag dig tid til at udforske dine muligheder, for der er rigeligt af dem. Du har ikke travlt, og du er ikke en del af et kapløb, hvor det gælder om at komme først over målstregen.