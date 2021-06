Kære studenter: Tillykke, giv soundbox’en et ekstra nøk!

I disse dage skabes noget af det vigtigste hattehår, der findes. Studenter i alle farver sveder sig igennem de sidste eksamener. Karakterer, der i øjeblikket fremstår som skæbnesbestemmende, men som sjældent bliver det, fuldender ungdomsuddannelser afsluttet hen over en verdenskrise.

Midt i studentergildernes inferno af soundbox’e, ladvognstrafik og ubekymrethed, giver det mening at reflektere over: Hvad lærte I? Og det er i virkeligheden en øvelse, vi alle sammen med fordel kan gennemgå: Hvad lærte vi?

I lærte forhåbentligt, at selvom det var svært at skulle gennemgå skiftende undervisningsformer løbende og ikke altid efter lige meningsfulde anvisninger, så klarede I det. I tilpassede jer og fik på den måde en af de vigtigste læringer – at verden sjældent følger den planlagte, lige linje. I lærte en hel masse om forventninger og sammenhold, både når det er der, og når det mangler. I lærte, at den viden I blev forsøgt proppet med, rent faktisk kan gøre en vigtig forskel ude i den virkelige verden. Men også at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvordan den bliver brugt.

Og det er bare starten på listen. Undervejs er der nok også noget mere direkte fagligt, men størstedelen af lærdommen I har fået, ligger formentlig udenfor pensum.

Vi andre har ikke haft et fast udstukket materiale at skele til. Så på den måde, har vi vel haft ekstra overskud til de store linjer. Men har vi så lært noget det sidste knap halvandet år, hvor pandemien viste os, at magter større end os, eller mindre om man vil, kan ændre vores dagsorden og muligheder?

Vi har måttet ændre vores adfærd. Vi har oplevet utryghed og usikkerhed. Der er truffet vidtrækkende og svære beslutninger.

I en krise kan man vælge flere veje. To af dem kan eksemplificeres med citaterne “Never let a good crisis go to waste” og “In the midst of every crisis, lies great opportunity.” Winston Churchill krediteres for det første, mens det andet ofte tilskrives Albert Einstein.

Begge handler om at se muligheder i en krise. Den ene med en lettere kynisk tone, den anden mere optimistisk. Men det handler om muligheder og om at vælge mellem dem.

Politisk har vi forhåbentligt lært noget om magt- og beslutningsdynamikker i en krisetid. Om vigtigheden af solnedgangsklausuler. At være opmærksom på skift i situationer: hvornår kræves øjeblikkelig handling, og hvornår ændrer omstændighederne sig, så der i stedet er tid til de mere velovervejede beslutningsprocesser. At det handler om at finde balancen.

Som samfund har vi fået øje på os selv som et land med oplevelser og muligheder. At vi kan bide tænderne sammen sammen, men også slippe og udfordre, når tiden er til det. Ændre adfærd både når det handler om fingre i buffetservering, holde afstand og spritte hænder, samt at tillære sig halvakrobatiske øvelser for at undgå dørhåndtag. Vi kan endda holde op med noget så indgroet, som at give hånd.

Menneskeligt har vi lært noget om prioriteter, at mærke os selv og bruge naturen.

Både politisk, som samfund og individuelt har vi også lært, at vores verden sjældent følger den planlagte, lige linje.

Spørgsmålet er, hvad vi skal med alt det vi har lært? Skal vi læne os selvtilfredse tilbage og konstatere, at når krisen er der, kan vi reagere og ændre adfærd? Skal vi tage de nye vaner og tilgange til os - og gøre dem til en del af en ny hverdag? Det mest fornuftige svar vil utvivlsomt være et skråsikkert ’både og’. At finde balance og vekselvirkning.

Sulten på at vende tilbage til det normale er stor - og med rette. Men vi skal huske, at det nye normale er vi med til at definere, med alt det vi har lært.

Kære studenter: Stort tillykke – og må vi andre have lært bare tilnærmelsesvist lige så meget som jer. Vi har grund til at fejre det sammen: giv soundbox’en et ekstra nøk!