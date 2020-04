Pinlig kajakroer: Kom til at tilkalde helikopter, ambulance og beredskab

NORDJYLLAND:Det nordjyske beredskab i tilfælde af, at en person er ved at drukne i Limfjorden virker.

Det er konklusionen, efter at syv køretøjer samt redningshelikopter lørdag klokken 15 blev kaldt ud til en redningsopgave ved Nibe, hvor en kajakroer skulle være i havsnød og måske druknet.

- Da vi kommer frem, møder vi en kajakroer, der er ved at pakke sammen efter en hyggelig tur på fjorden. Det viser sig, at han i forbindelse med at han skal lægge noget udstyr ind i bilen, har ramt en knap på sin telefon, der ligger i lommen. Den har en app, der sender en besked hjem til hans hustru om at han er i havsnød. Hun slår så naturligt nok alarm, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Søren Korsgaard.

Alarmen fik Nordjyllands Beredskab til at sende en dykkervogn, en bil med båd, det almindelige beredskab samt en indsatsleder. Samtidig kom en lægevogn, en ambulance og hos søværnet var en redningshelikopter kaldt ud til opgaven.

- Kajakroeren og hans hustru er selvfølgelige ulykkelige over, at de er kommet til at sætte så mange mennesker i arbejde. Men vi ser det som en øvelse, og vi er glade for at alle er i god behold, siger Søren Korsgaard.

- Teknik er godt, men nogle gange giver det også unødige bekymringer, tilføjer han.

Da fejlen blev opdaget, blev flere af bilerne samt redningshelikopteren bedt om at vende om, mens de var på vej mod Nibe.