De overvåges med kamera døgnet rundt - sådan har det ramt dem

NORDJYLLAND:Tvungen kameraovervågning døgnet rundt af fiskere i Kattegat har haft negative konsekvenser for flere af dem. Fiskerne føler sig stressede, magtesløse og frygter for deres fremtid. Det fremgår af en rapport om arbejdsmiljøet på de kameraovervågede fiskekuttere.

Kameraovervågningen på trawlfartøjer i Kattegat skal være med til at reducere ulovligt udsmid af torsk - bifangster ved fiskeri efter især jomfruhummere.

Men den tvungne montering af overvågningskameraer på et halvt hundrede fiskeskibe i Kattegat - omkring halvdelen af dem fra Nordjylland - har i høj grad forringet arbejdsmiljøet blandt fiskerne.

Det konkluderer en undersøgelse fra Syddansk Universitet/SDU, hvor omkring 100 fiskere har svaret på en række spørgsmål om blandt andet deres arbejdsmiljø.

Måske lempes overvågning

Nu ser det ud til, at den tvungne kameraovervågning måske kan blive lempet.

Evalueringen af kameraovervågningen på trawlfartøjer i Kattegat fremrykkes og skal være færdig 1. oktober - i stedet for til nytår. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Færre torsk i Kattegat Torskebestanden i Kattegat er siden slutningen af halvfemserne faldet med cirka 90 pct.

I 2022 blev der landet jomfruhummer - fanget i Kattegat - for en værdi af 134 mio. kroner.

Danmark har i en erklæring over for EU-Kommissionen i 2019 tilkendegivet, at der vil blive monteret elektronisk monitorering på hovedparten af trawlfiskeriet i Kattegat.

Erklæringen var med til at sikre en bifangstkvote for torsk, der muliggjorde fortsat fiskeri efter jomfruhummer, hvor torsk er en uundgåelig bifangst. Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri VIS MERE

Jacob Jensen (V), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, vil på baggrund af evalueringen beslutte, om der skal ændres på ordningen med tvungen kameraovervågning. Blandt andet overvejes, om det kan gøres frivilligt for fiskerne at få monteret overvågningskameraer.

Frivillig overvågning

Ifølge undersøgelsen fra SDU er ingen af fiskerne begejstrede for overvågningskameraer på deres fiskefartøjer, men måske kan særlige fordele alligevel få dem til at sige ja.

For eksempel kunne reglerne om fangstredskaber og maskestørrelser lempes for de fiskere, der frivilligt siger ja til kameraovervågning.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, ønsker frivillighed - ikke tvang - når det gælder kameraovervågning. Foto: Danmarks Fiskeriforening

- Incitamentet kunne være, at hvis fiskeren får frihed til at gøre, som han vil, så skal han nok dokumentere, hvordan fiskeriet foregår, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Ønsker holdbar løsning

Fiskeriforeningen har flere gange drøftet sagen med ministeriet.

- Vi har et stort problem med den reducerede torskebestand i Kattegat, og derfor har jeg haft flere møder med fiskerne om kameraordningen, siger Jacob Jensen i pressemeddelelsen fra ministeriet.

- Det er vigtigt for mig at finde en holdbar løsning, der både tager hensyn til fiskerne og beskyttelsen af vores fiskebestande. I fiskeriet er der et stort ønske om et samarbejde om en frivillig ordning, hvor fartøjerne har klare incitamenter til at deltage, tilføjer ministeren.

- Det er vigtigt for mig at finde en holdbar løsning, siger Jacob Jensen (V), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Frivilligt - ikke tvang

Svend-Erik Andersen fra Danmarks Fiskeriforening er glad for, at ministeren tager fiskernes bekymringer alvorligt.

- Vi har i dansk fiskeri fra starten efterlyst, at et kameraprojekt i Kattegat gennemføres i samarbejde med fiskeriet og ikke hen over hovedet på fiskerne. Sådan et projekt skal være baseret på et grundigt forarbejde, gennemføres i samarbejde med de berørte fiskere, være baseret på frivillig deltagelse og med positive incitamenter for de fartøjer, som deltager i projektet, understreger han.