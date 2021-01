Kampen er alligevel ikke slut: Overlæge fra Riget ville nedlægge alle andre børnekræft-afdelinger

Tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) efter et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, at det fortsat skal være muligt for børn at blive behandlet for kræft i deres egen region.

Emnet blev behandlet efter politisk pres og adskillige protester fra tre regionsrådsformænd, lokalpolitikere og pårørende.

Siden tirsdag er der sket yderligere i sagen. Magnus Heunicke er igen indkaldt til et samråd. Det oplyser Avisen Danmark efter en aktindsigt, som Avisen Danmark og DR Nyheder har fået - og hvor der altså nu er kommet nye oplysninger frem i sagen.

I Nordjylland har forældre stået frem og fortalt deres historier og støtte til Børneonkologisk afdeling B303 på Aalborg Universitetshospital. En afdeling som har haft og har umådelig stor betydning for de nordjyske børn, som har været ramt af kræft.

Kampen har været vigtig for forældrene. De kender om nogen til betydningen af at have kræftbehandlingen tæt på, når livet er truet hos den, der betyder mest.

- Dette her lugter langt væk

I forbindelse med NORDJYSKEs research og samtaler om emnet har flere kilder oplyst, at det i forældregrupper og støttegrupper for ikke at flytte kræftafdelingerne er kommet frem og blevet diskuteret, at en overlæge fra Rigshospitalet stod bag forslaget om at flytte al børneonkologi til København.

Det viser sig efter alt at dømme at stemme overens med, hvad der faktisk er gået forud for den kamp, forældrene også har skullet kæmpe.

Avisen Danmarks og DR Nyheders aktindsigt viser, hvordan idéen om at rykke kræftbehandlingen af børn til Rigshospitalet opstod. De to medier kan dokumentere, at forslaget om centralisering blev fremsat i forbindelse med en dialog mellem professor og overlæge Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalet og direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsens næsten et år før Rigshospitalets officielle henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

Aktindsigten viser, at Søren Brostrøm fik input fra overlæge Kjeld Schmiegelow før den officielle henvendelse. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Da Søren Brostrøm besøgte Rigshospitalets børneafdeling i februar 2018 drøftede han og Kjeld Schmiegelow således fremtiden for dansk børnekræftbehandling. Der var efterfølgende korrespondance mellem parterne dels i forbindelse med et møde, men også via sms og mail - og sagen kulminerede altså, da Sundhedsstyrelsen i efteråret 2020 anbefalede en centralisering af dansk børneonkologi, skriver Avisen Danmark.

- Jeg er faktisk lidt målløs. Det er jo desværre nok, som vi havde anet hele vejen igennem, at det var sådan, tingene hang sammen. Det har jo været det, man kalder rygters bureau. Det vil man helst ikke tro - og det er jo ikke for at være naiv, og man vil jo gerne tro det bedste, men dette her lugter langt væk, konstaterer regionsrådsformand for Region Nordjylland, Ulla Astmann (S).

Regionsformand Ulla Astman. Arkivfoto: Bent Bach

Hun finder hele sagen dybt betænkelig.

- Det bekræfter desværre nok billedet af, at man har haft noget kapacitet på Riget og nogen har skrevet om, hvordan man gør i Holland. Jeg er glad for at se, at der er indkaldt til et ekstra samråd med ministeren. For dette her må der godt lige graves et ekstra spadestik dybere i, siger Ulla Astman.

Forældre deltager gerne i samråd

Marianne og Jesper Støttrup er forældre til Sine. Hun havde kræft og døde som 9-årig i 2016 på Rigshospitalet, som havde overtaget behandlingen af hendes sygdom.

Oplysningerne om den kommunikation, der er gået forud for Sundhedsstyrelsens indstilling om centralisering, rammer forældreparret.

- Det er jo rystende. Det er usmageligt, mener Jesper Støttrup.

- Jeg bliver bare meget ramt, når det er en professor fra Rigshospitalet, for se hvad der skete for Sine, siger Marianne Støttrup.

Marianne og Jesper Støttrup. Foto: Torben Hansen

Marianne og Jesper Støttrup mener begge, at beslutningstagerne bør tage kontakt til dem, som ved noget om at have et barn i behandling for kræft.

- De burde lave et samråd med forældre, som har været involveret i det. De kan jo bare spørge os. Vi vil gerne tilbyde at deltage, understreger Marianne Støttrup.

Sagen er bestemt ikke slut

Magnus Heunicke oplyste efter samrådet tirsdag, at udredning og behandling i den indledende, kritiske fase kan foregå ét sted, og den efterfølgende behandling, når behandlingsplanen er fastlagt, kan foregå et andet sted tættere på børnenes hjem.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

"Man kan for eksempel forestille sig, at mere centrale funktioner kan samarbejde med lokale børneafdelinger om, at børnene og deres familier kan gå til kontrol, foretage blodprøver og henvende sig ved bivirkninger. Ligesom dele af kemoterapien også kan tilbydes lokalt fremadrettet", lød det efter mødet fra ministeren.

- Jeg hæfter mig ved det. Indenfor sundhedsvæsnet er sharecare velkendt, hvor man deler op har en behandling decentralt. Det gør vi allerede med nogle af børnepatienterne, så det er ikke ubekendt for os. Men jeg begynder også at lægge mærke til, hvor mange ansatte vi taler om. Jeg bemærker, at arbejdsgruppen i sundhedsstyrelsen fortsætter. Denne her sag er bestemt ikke væk endnu. Både jeg og mine to andre kollegaer (Stephanie Lose (V), Region Syddanmark og Anders Kühnau (S), Region Midtjylland, red.) vil følge det meget tæt, understreger regionsrådsformand Ulla Astman.

Efter samrådet tirsdag var der glæde mange steder, men den er der lagt en dæmper på.

- Nogen troede måske efter samrådet, at centraliseringstankerne var lukket. Det er de vist desværre slet ikke, så vi følger stadigvæk sagen. Vi holder øje og vi skal nok være vågne. Vi er kun interesseret i, at vi har en så decentral behandling som muligt. Selvfølgelig må der på intet tidspunkt være spørgsmål ved fagligheden i den. Det er naturligvis det vigtigste, og her mener vi godt, at faglighed og decentralisering kan gå hånd i hånd, siger regionsrådsformanden.

NORDJYSKE har forsøgt at få ministeren til at uddybe ovenstående og har blandt andet spurgt, om noget som helst skal centraliseres på Rigshospitalet i forhold til den behandling, regionernes børneonkologiske afdelinger varetager i dag. Ministeriet er imidlertid ikke vendt tilbage på henvendelsen.