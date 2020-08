Kampen mod smitte foregår nu på en sværere bane

Hvis kampen mod coronavirus var et Formel 1-løb, ville den nu være rykket over på en mere krævende bane.

Nu er der ikke tale om et billøb, men om en sygdom, og derfor holder sammenligningen heller ikke dæktrykket særligt godt. Men tydeligt er det, at opgaven med at overholde restriktioner mod smitte er svær, når det drejer sig om en ung aldersgruppe som fx køreskoleelever.

Men ikke desto mindre er det nu køreskoler og andre steder, hvor unge klumper sig sammen fysisk, der bør være størst fokus på, simpelthen fordi smittetilfældene nu ses i mest i den yngre del af befolkningen. Og dermed er indsatsen mod et øget smittetryk yderst relevant dér, hvor unge har svært ved at undgå tæt kontakt. Som fx i en kørelærers bil, hvor flere elever er med, eller i et tæt pakket teorilokale.

Det er rigtigt svært at holde afstand i de situationer, der siger sig selv at man sidder tæt i en bil, når man modtager køreundervisning. Men der er også en anden grund til, at ræset mod smitte nu foregår på en sværere bane: Når unge bliver smittet med Covid-19 bliver de mindre alvorligt syge - mange opdager faktisk slet ikke, at de er syge - end tilfældet er med beboerne på et plejehjem, hvor smitten desværre ikke sjældent er meget alvorlig eller dødelig.

Det er jo egentlig positivt. Problemet er bare, at det får unge til at tage lettere på smitterisikoen, og dermed kan sløseri og direkte tankeløs adfærd opstå.

Og her stopper det positive brat - blusser smitten op blandt unge, kan den sprede sig til resten af samfundet. Og ender igen på plejehjem og sygehusafsnit med særligt sårbare mennesker, hvor man godt nok efterhånden er blevet trænede i at overholde alle sikkerhedsrestriktioner, men hvor der bare også er så mange flere menneskeliv på spil.

Det er nu, vi skal holde hænderne på rattet og øjnene på vejen, både gamle og unge. Så kan vi alle køre sikkert mod destinationen: Smitten under kontrol.