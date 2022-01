Kan briller beskytte mod coronavirus?

NORDJYLLAND:Mundbind og håndsprit kender vi allerede som værn mod smitte med coronavirus, men nu skal forskere fra Aalborg sammen med forskere fra København, Aarhus og Odense undersøge, om briller også beskytter mod corona.

Teorien er, at brillebærere kan være mindre udsatte, fordi virus ikke kan finde vej til slimhinderne i øjnene.

Det nye studie varer to uger, hvor folk både med og uden briller skal teste, om der er noget om snakken, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at op imod 100.000 personer vil deltage i undersøgelsen, så vi kan få afklaret om briller beskytter imod coronavirus, siger Kasper Iversen, der er overlæge og professor ved Herlev og Gentofte Hospital.

Der er flere indikationer på, at personer, der bruger briller, bliver smittet mindre.

- Hvis det viser sig, at brillebærere er bedre beskyttet imod coronavirus, så er det et nemt og nyttigt redskab til at reducere smitten, siger Thomas Benfield, overlæge og professor ved Amager og Hvidovre Hospital.

I Nordjylland opfordrer regionen nordjyder til at deltage i forsøget.

Du kan læse mere om forsøget og melde dig til som deltager her.