Stop zapperiet - her er de 8 bedste film og serier, du skal se i november

STREAMING:Pludselig er der gået to timer, og alt du og din familie har formået, er at zappe. Og nu skal I snart i seng.

I november vælter det ind med splinternye serier og film såvel som nye sæsoner og efterfølgere på nogle af de mest populære af slagsen.

Denne guide kommer med forslag til nogle af de bedste, du kan sætte i gang alene eller sammen med familien.

Så går novemberaftenerne måske med rent faktisk at se andet end bare uendeligt mange titler og forslag.

1. The Crown

Det britiske kongehus har haft nærmest lige så mange skandaler, som det har haft magt. Og især førstnævnte prægede det engelske monarki tilbage i 1990'erne. Den tid skildrer Netflix, når sæson 5 af "The Crown" går i luften 9. november. Det sker første gang, efter prins Philips og Dronning Elizabeths død.

Sæsonen skildrer tiden i det ulykkelige ægteskab mellem prins Charles og prinsesse Diana, der både går fra hinanden, og så er det også årtiet, hvor prinsesse Diana dør i en bilulykke i Paris.

I rollen som prins Charles er skuespilleren Dominic West, prinsesse Diana spilles af Elizabeth Debicki og Dronning Elizabeth skildres af Imelda Staunton.

"The Crown" sæson 5 kan ses på Netflix fra 9. november.

2. Guru

Før skulle man gå selv, nu skal vi gå sammen.

Og det lærer Anders Mertz, spillet af Simon Kvamm, endnu engang en række uskyldige mennesker i den nyeste sæson af komediedramaet "Guru".

For siden sidst har han udtænkt et nyt koncept, hvor man i stedet for at 'Gå Selv' skal lære at 'Gå Sammen'. Inspireret af Kasper Hjulmands ledelsesstil og fokus på bløde værdier, drømmer Anders nu om at stå i spidsen for et kursuscenter, hvor man kan blive 'En Større Del Af Noget Vigtigt'. Men Anders bliver kontaktet af sin far, spillet af Finn Nørbygaard, der har noget vigtigt at bede sin søn om.

"Guru" sæson 5 kan ses på DR1 og DRTV fra 25. november.

Anders Mertz (Simon Kvamm) sammen med sin kendisfar (Finn Nørbygaard) Pressefoto: Mads Thomsen/DR

3. The Last Movie Stars

Efter at have opdaget transskriptioner af interviews med Paul Newman, der oprindeligt skulle være brugt til et erindringsprojekt, beder en datter af parret Paul Newman og Joanne Woodward den firedobbelte Oscar-nominerede filminstruktør Ethan Hawke om at fortælle deres historie både som mennesker og som kunstnere.

Ægteskabet strakte sig over 50 år og blev ofte nævnt som et af Hollywoods succesrige ægteskaber og kærlighedshistorier.

"The Last Movie Stars" fik premiere på HBO Max 3. november.

WARNER BROTHERS / Album

4. Enola Holmes

Hvor Sherlock Holmes forsøger at løse problemer, har hans lillesøster, Enola Holmes, det med at skabe dem.

Enola Holmes, spillet af Stranger Things-stjernen Millie Bobby Brown, har i denne efterfølger startet sit eget detektivbureau. Noget, der er svært for de fleste beboere i London at tage seriøst tilbage i 1800-tallet. Men da en lille pige ikke kan finde sin søster, beder hun Enola Holmes om hjælp.

I forsøget på at opklare hendes forsvinden, krydser Enola Holmes ufrivilligt veje med sin berømte detektivbror, spillet af Henry Cavill.

"Enola Holmes 2" havde premiere på Netflix 4. november.

5. The Good Nurse

Denne film fik faktisk premiere i oktober, men der er ikke blevet larmet helt så meget omkring den, som der burde.

Danske Tobias Lindholm, der blandt andet er kendt som forfatter på 'Jagten' og 'Druk', og som har instrueret to afsnit af den populære, og fremragende, Netflix-serie 'Mindhunter', er instruktøren bag skildringen af den sande historie om en række mystiske dødsfald, der sker, efter sygeplejerske Charles Cullen ansættes på et hospital i Pennsylvania tilbage i 2003.

Filmen har den dygtige skuespiller Eddie Redmayne, der blandt andet er kendt for sine roller i "Den Danske Pige" og "Teorien om alting" og Jessica Chastain, der har medvirket i bl.a. "Scenes from a Marriage" i hovedrollerne.

Filmen sætter både spot på personlighederne og giver en kritik af systemet, der gjorde det muligt for Charles Cullen at hærge på adskillige hospitaler gennem en årrække.

"The Good Nurse" kan ses på Netflix.

Tobias Lindholm er instruktør på "The Good Nurse". Carlos Osorio/Reuters/Ritzau Scanpix

6. Dead to Me

Jen, spillet af Christina Applegate, er en forsmået enke, hvis eneste mål i livet er blevet at løse sin mands "hit-and-run-mord" og drikke rødvin. I en kristen sorggruppe møder hun Judy, der også har mistet sin mand på grund af hjertestop. Fortæller hun. Selvom de er som nat og dag, forbindes de to kvinder.

En dag banker det på døren, og der står ham, der unægtelig ligner Judys afdøde mand.

Tredje og sidste sæson af "Dead to Me" kan streames på Netflix fra 17. november.

7. The White Lotus

Sæson 1 af The White Lotus blev en kæmpesucces, da den satte et ironisk, og et til tider absurd, spot på den amerikanske overklasse, hvis privilegieblindhed gjorde det umuligt for hver eneste af de besøgende helt at nyde deres luksuriøse ferie på The White Lotus Resort beliggende på Hawaii.

Og endnu engang er vi så heldige at komme med overklassen på livets drømmerejse, når nye personligheder besøger endnu et af The White Lotus' resorts - denne gang på Sicilien.

Ligesom sidst starter serien med ikke bare et, men hele to lig, og vi møder igen den noget alkoholiserede, ustabile og tilknytningsdesperate Tania.

Første afsnit af "The White Lotus" er allerede ude og nye afsnit vil fremover udkomme hver søndag på HBO Max. Der vil i alt udkomme 7 episoder.

Den ustabile Tania gør igen sin entre på et af The White Lotus resorts. Fabio Lovino/HBO

8. Wednesday

Historien om familien Adams er en gammel traver, der er fortalt på utallige måder. Netflix kommer i denne måned som noget nyt med et karakterportræt af datteren Wednesday Addams, spillet af Jenna Ortega.

Wednesday bliver bortvist fra sin normale skole og sendt til Nevermore Academy af sine forældre Morticia Addams, Catherine Zeta-Jones, og Gomez, Luis Gúzman. Planen er, at hun skal gå på en skole med flere af "sine egne". Det går måske ikke helt så stille og roligt, som forældrene havde håbet, når den 16-årige Wednesday skal lære at kontrollere sine overnaturlige evner og stoppe en seriemoder, der er på spil i den lokale by.

"Wednesday" kan ses på Netflix fra 23. november.

****