Kan vi åbne Nordjylland uden at grave grøfterne dybere?

Vi tripper efter at få ordnet hår, kunne gå i den lokale isenkræmmer eller tøjbutik og krone dagen af med et cafébesøg. Og drømmen om at få åbnet Nordjylland op igen, i hvert fald delvist, er det, der har holdt os gående hele januar og februar og givet os superkræfter til at holde fast, blive hjemme og helst kun med fire andre.

Nu viser udregningerne så for alvor, at indsatsen har båret frugt, på landsplan, men i særdeleshed i Nordjylland, hvor smitten i de fleste kommuner er lavere end i efteråret, og hvor tallene også tyder på, at den britiske variant ikke har så stor udbredelse heroppe som i resten af landet.

Det er på alle måder godt gået og beviset på, at vi på tværs af opfattelser og holdninger til restriktioner har fulgt trop og fulgt myndighedernes anvisninger. At sammenhængskraften stadig er der og gør, at vores samfund fungerer.

Men samtidig kan den flotte indsats skabe grobund for splittelse og dertil hørende mudderkast og polarisering. Vi så det med modsat fortegn, da regeringen i efteråret valgte at lukke syv nordjyske kommuner ned: Pludselig var det et "os" og "dem", der satte dagsordenen, og mange nordjyder følte, at man kom til at betale en regning for noget, man ikke havde en andel i.

Nu er det Nordjylland, der er på den grønne gren, og hvor er der måske er luft til, at grebet om erhvervslivet kan løsnes en smule. Men samtidig er splittelsen i vores relativt lille land tiltagende, det er tydeligt i både i en politisk rød/blå fløjkrig og i Vest- mod Østdanmark. Og spørgsmålet er, om en regional genåbning af Nordjylland vil grave nye eller dybere grøfter?

Selvfølgelig skal det kunne lade sig gøre at lade fornuften råde og, hvis smittetrykket tillader det, åbne mere op i nogle områder end andre. Måske som et forsøg med fx åbne detailbutikker, så man kunne drage erfaringer til glæde for resten af landet. Men det kræver omtanke og fintfølenhed, så sammenhold og ikke splittelse og enegang bliver toneangivende under pandemien. Det er netop sammenhold og personlig overholdelse af restriktionerne, der sammen med vaccinationsprogrammet skal få os godt videre.

Man kan vel sige, at hver gang vi slækker på solidariteten, er vi solidariske med smitten.