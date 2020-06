Kan vi nå at åbne alle sommerpakkerne inden bladene falder af træerne?

For en uge siden var det nyheden om, at de opsparede feriepenge kom til udbetaling, der ryddede dagsordenen. Politikernes intention var klar: Pengene skulle helst bruges til ekstra guf på isvaflen i det danske sommerland, hellere i dag end i morgen. Derfor var vigtigt at få budskabet ud op til sommerferien, selvom det først er praktisk muligt at udbetale pengene til efteråret.

Nu står politikerne som afsender på endnu en gave til danskerne - en såkaldt sommerpakke. Ideen med pakken, som faktisk består af en rækker pakker, er blandt andet at puffe os rundt i alle afkroge af landet med fribilletter til de danske øer og virkelig gode tilbud anden transport, og når vi nu er afsted kan vi komme billigt ind på museer og andre attraktioner.

I forvejen lyder det glade budskab fra sommerhusudlejerne, at sommeren er fuldt booket, restauranterne har fulde huse og campingpladserne tager imod de danske campister, der normalt sætter kursen sydpå. Man kan faktisk blive helt forpustet af at tænke på alt det, en gennemsnitsborger skal nå at opleve, rejse, besøge og indtage i løbet af sine tre ugers arbejdsfri. Hvis nogle havde forestillet sig, at denne særlige coronasommer betød tid til afslapning i hængekøjen, havde de gjort regning uden de danske politikere.

Tanken er selvfølgelig ædel, nemlig at vi skal have erhvervslivet, og i løbet af sommeren ikke mindst turismeerhvervene, på fode igen, og at vi i mangel af udenlandske turister derfor selv skal spise de ekstra isvafler. Men der er nok alligevel grænser for, hvor meget det realistisk lader sig gøre at at ø-hoppe sig til en bedre national økonomi, samtidig med at man får indhentet de seneste årtiers manglende kulturelle oplevelser. Og det passer i øvrigt meget dårligt med det tankesæt, der ellers er vokset frem i mange under coronakrisen, hvor det nære og naturoplevelserne i vores egen baghave er hjørnesten.

Endnu mere forpustet og i konflikt med nærheds-mantraet bliver man, når også den danske charterbranche kommer på banen. For den har borgerne i landet vel også en slags forpligtelse til at hjælpe på fode, især nu, hvor der alligevel blev åbnet for udlandsrejser i stor udstrækning? Sidste sommers store fokus på emner som flyskam, klimabevidsthed og CO2 er sat på pause, i år skal vi have dårlig samvittighed over ikke at tage afsted til udlandet, når vi nu alligevel må.

Hvis der skulle findes en person, der stadig har planer om at holde sin sommerferie på sofaen, kun afbrudt af udflugter til køleskabet efter kolde forfriskninger, vil jeg råde personen til at holde lav profil - for dét er tydeligvis det sidste, vi bør gøre i år.