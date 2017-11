Kandidat frabeder sig stemmer

NORDJYLLAND: Der er kandidater, der vil gøre næsten alt for at blive valgt 21. november. Men der er også nogle, der håber og beder til, at det ikke sker.

Karina Kirkegaard fra Dronninglund hører til de sidste. Hun er nr. 20 på den socialdemokratiske liste ved regionsrådsvalget. For nogle uger siden meddelte hun imidlertid partiets regionsbestyrelse, at hun af personlige årsager alligevel ikke ønsker at stille op.

- På det tidspunkt var kandidatlisten imidlertid indleveret og fristen for at foretage ændringer overskredet. Så det er ikke muligt at pille Karinas navn fra listen og dermed fra stemmesedlen. Vi har aftalt, at Karina ikke fører valgkamp. Vi har også pillet hende ud af dé dele af vores valgmateriale, hvor det var muligt, og så har de andre kandidater fra Brønderslev Kommune lovet også at føre valgkamp i Dronninglund, som egentlig var Karinas område, siger Mogens Vestergaard, der er formand for de nordjyske socialdemokrater.

NORDJYSKE har ikke truffet Karina Kirkegaard, der er ansat i Brønderslev Kommune. Men ifølge Mogens Vestergaard "håber Karina, at hun får så få stemmer, at hun ikke bliver valgt".