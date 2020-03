Nu hamstres der: Kaos i de nordjyske butikker - se videoer og fotos

NORDJYLLAND:Næppe var aftenens pressemøde i Statsministeriet om corona-situationen overstået, før adskillige butikker i Nordjylland blev rendt over ende af kunder, som skulle på sent indkøb.

På pressemødet sagde Mette Frederiksen, at Danmark ikke står i en fødevarekrise, og at der ikke er grund til at hamstre.

Men lige meget ser det ud til at hjælpe.

NORDJYSKEs mand på stedet kan fortælle fra Bilka i Aalborg Storcenter, at der er kaos.

- Man forsøger at kalde ekstra personale ind. Der er kaos herude, lyder det fra fotograf Claus Søndberg.

Samme melding kommer fra mange andre steder i landsdelen.

Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000 har fremsendt en fælles pressemeddelelse, hvori de skriver, at der er dagligvarer nok i butikkerne.

"Indtil nu har danskerne generelt taget det mere roligt, end man har set i visse andre lande, hvor forbrugerne har øget deres indkøb af daglige fornødenheder markant. I Danmark er der foreløbig kun begrænsede udsving, der kan betyde, at enkelte basisvarer er udsolgt i perioder. Men butikkerne vil løbende få friske forsyninger på alle varegrupper – der kan dog være særlige udfordringer med håndsprit", lyder det.

Derfor opfordrer Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000 kunderne til at købe ind som de plejer. Så vil der være nok til alle.

Foto: Claus Søndberg