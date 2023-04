Kaos om fjernvarme til tusindvis af nordjyder - nu er vigtigt møde aflyst

NORDJYLLAND:Stigende varmepriser har de senere år fået tusindvis af nordjyder til at drømme om at blive koblet på de kommunale fjernvarmenet.

I Nibe er processen endt i vild forvirring, efter at bestyrelsen i Nibe Varmeværk med få dages varsel har aflyst en ekstraordinær generalforsamling.

Her skulle værkets 2200 forbrugere have stemt om, hvorvidt de vil tilsluttes Aalborg Forsyning og dermed fjernvarmenettet.

Bestyrelsen i varmeværket har tidligere meddelt, at mindst 1440 af de stemmeberettigede forbrugere skal møde frem og stemme for Aalborg Forsynings overtagelse af Nibe Varmeværk, for at det kan blive en realitet.

Nu er den afgørende afstemning imidlertid udskudt på ubestemt tid.

På Nibe Varmeværks hjemmeside har der op til afstemningen været rejst kritik af den måde, hvorpå bestyrelsen har indkaldt til det ekstraordinære møde. Bestyrelsen har bl.a. forlangt tilmelding til mødet, og det har skabt forvirring.

Mødet, der skulle have fundet sted mandag 3. april klokken 19, blev fredag aften aflyst med denne melding fra bestyrelsen på Nibe Varmeværks Facebookside:

"Da der er rejst tvivl om, hvorvidt annoncering af den ekstraordinære generalforsamling den 3. april 2023 overholder formalia, har vi i bestyrelsen besluttet at aflyse det indkaldte møde".

Ledning skal betales

I dag får godt 2000 husstande i området varme fra Nibe Varmeværk, hvor energikilden er naturgas. Derfor har energikrisen og gasprisernes himmelflugt ført til drastiske stigninger i varmeprisen - i sommeren 2022 en stigning på over 30 procent.

Dilemmaet for forbrugerne i Nibe er, at de kan se frem til billigere varme på sigt, hvis de tilsluttes Aalborg Forsynings fjernvarmenet.

Men forinden er der en regning, der skal betales.

Hvis forbrugerne under Nibe Varmeværk skal kobles på fjernvarmenettet, vil det bl.a. kræve, at der anlægges en mere end 20 kilometer lang transmissionsledning.

Den kommer til at koste over 100 millioner kroner og skal finansieres af de eventuelt kommende fjernvarmebrugere i Nibe.

Derfor kan forbrugerne ikke fra begyndelsen forvente samme lave varmepris, som de øvrige kunder i Aalborg Forsynings område.

Debat om varmen

På Nibe Varmeværks Facebookside har der i månedsvis kørt en livlig debat om tilslutning til Aalborgs fjernvarme med spekulationer om, hvad det i sidste ende vil koste forbrugerne, og hvor stor tilslutning det ifølge vedtægterne kræver for at overgå til Aalborg Forsyning.

Det er bl.a. blevet kritiseret, at bestyrelsen har placeret det vigtige møde midt i påskeferien, at der var krav om tilmelding og en tidsbegrænset tilmeldingsfrist - alt sammen forhold, som i sidste ende kunne gøre det vanskeligt for alle interesserede at deltage, fremgår det af debatten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nibe Varmeværks bestyrelse til aflysningen af mødet.

Der er endnu ikke givet melding om en ny dato, hvor nibenitterne kan komme nærmere en beslutning om deres fremtidige varmeforsyning.