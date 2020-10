Kaotisk forløb omkring mink: Skyd først og spørg bagefter!

Mink har i den grad fyldt dagsordenen i Nordjylland i de seneste uger.

For at bremse eller i hvert fald begrænse corona-smitten har regeringen iværksat et indgreb, der kan betyde nedslagtning af op mod to millioner mink alene fra nordjyske farme (indtil videre). Og det har skabt overskrifter i den helt store stil.

Helt naturligt. Der er store følelser på spil, når minkavlerne pludselig står og skal af med hele deres besætning. Hvad betyder det i forhold til familien, fremtiden på gården, hele den økonomiske situation og dét at skulle af med sine dyr - både når det gælder fremtidig avl og høstresul­tatet her og nu? Hele lokalområder bliver ofre for usikkerheden, når naboer og venner bliver ramt af en krise af det omfang. Og en bred vifte af følgeerhverv rammes også direkte på driften, når råvaren i form af pelse udebliver.

Men samtidig har der overordnet runget et øredøvende ”HVORFOR?” hen over den statslige manøvre, som er eksekveret af Fødevarestyrelsen: Hvorfor har det været nødvendigt at slå minkene ihjel fremfor at lade smitten løbe igennem farmene, når nu minkene er placeret i aflukkede bure bag farmens omkransende afskærmning? Hvorfor skal raske mink slås ned? Hvorfor er det lige farme inden for en radius af 7,8 km af en smittet farm, der skal af med dyrene? Hvorfor entrerer Fødevarestyrelsen med et firma uden overenskomst for de ansatte til at slå minkene ihjel? Hvorfor er det per­soner uden professionel erfaring med mink, der i første omgang bliver sat til at aflive dyrene med bid og løse dyr til følge?

Netop den manglende forklaring og åbenhed fra myndigheds og politisk side har været den benzin, der har fået frustrationernes bål til at brænde for fuld kraft. Tænk hvis meldingen fra officielt hold fra start havde været, at minkene slås ned i så drastisk omfang, fordi man er bange for, at smitten muterer, hvorfor en kommende vaccine kan miste virkning. Tænk hvis afstandskravet fra begyndelsen havde været begrundet i, at det netop er den afstand, der maksimalt er set smitte mellem to farme. Tænk hvis myndighederne havde tjekket deres samarbejdspartnere, så staten - med en S-regering i spidsen - ikke stod med et selskab uden overenskomst. Og tænk hvis minkavlerne var inddraget og hyret til at stå for nedslagtningen - et arbejde, de er vant til at håndtere effektivt.

Med åbenhed og ordentlig information ville alle kunne have forstået nødvendigheden af det voldsomme indgreb. Med involvering af erhvervet ville håndteringen kunne have kørt professionelt efter en snor.

Det er for sent at ændre forløbet omkring minkene nu. Men det er ikke for sent at lære af miseren og fremadrettet bruge åbenhed, for­klaring og ordentlig forberedelse som en rettesnor fra politisk og myndigheds side - i stedet for ”skyd først og spørg bagefter”.