Karen er flyttet ind i Aalborgs hjerte: - Det var som et juleeventyr, da jeg gik over et snedækket Nytorv

Efter interviewet med Karen Bering er nye restriktioner vedtaget - de indebærer, at Kunsten er midlertidigt lukket i fire uger, fra 19. december. Butik Kunsten er åben 21.-23. december

NORDJYLLAND:Julelys, sange, gaver, sne, shopping, and eller flæskesteg. Familiernes juletraditioner er forskellige - vi har forhørt os om, hvad en række kendte nordjyder sætter mest pris på i december. For Karen Bering, partnerskabschef på Kunsten, er døtrene på ti og otte år i fokus i julen, der byder på traditionel hygge, drillenisser, curry - og en drøm om flyvende tæpper til alle:

1. Sådan hygger vi i december

- 1. søndag i advent pynter vi op, og vi går all-in! Det er måske ikke super-æstetisk, men en skøn blanding af smuk julepynt helt tilbage fra min mormor, og 53 meter guirlande, som pigerne fremstillede sidste år, som nu pryder hjemmet. Midt i måneden henter vi juletræ, i år bliver det nede fra Gabels Torv, nu hvor vi er flyttet ind i centrum af Aalborg.

- Helt fra børnene var små, har vi haft den tradition, at vi køber en af de billige chokoladejulekalendere og 1. december får de lov at åbne alle låger og spise alle 24 chokolader i et hug, så har sjælen ro. De får så en af de lidt mere avancerede til resten af måneden, i år er det en Kinder-Surprise-julekalender, hvor de må væbne sig med tålmodighed, mens de tæller dagene.

- Pigerne får også adventsgaver, og en julesok med små overraskelser. Nissen finder på forskellige drillerier - her til morgen havde han for eksempel hængt alt deres tøj på en snor tværs gennem stuen!

2. Jeg vil hygge, mens jeg shopper

- For mig skal det gerne være forbundet med hygge at købe julegaver, derfor står jeg ikke på ræset omkring Black Friday. Jeg fordeler mine indkøb på mange shoppeture, for der skal være tid til at slentre roligt omkring, købe brændte mandler og få en æbleskive på juletorvet.

- Jeg tager pigerne med på gaveindkøb på skift, og vi har nogle dejlige ture gennem byen. Jeg lægger nok 80 procent af mine gaveindkøb i butikker i Aalborg og de sidste 20 procent på nettet. Vi er en lille familie, men alligevel løber det op i gaver til 12 -13 personer - og nogle får lidt mere end andre.

- Da vi for nylig flyttede til centrum af Aalborg fra Aabybro, var det forbundet med store betænkeligheder hos pigerne. Vi blev ikke super-populære, da vi fortalte at vi skulle flytte, det fyldte meget hos dem. Men de har været så seje, er faldet godt til på deres nye skole og begynder nu for alvor at kunne se de fordele, der er ved at bo centralt og være en del af livet i storbyen.

- Forleden var min ældste datter listet hjemmefra og gået alene på julemarked for at købe gaver til os, det var så hyggeligt.

Karen Bering Karen Bering, 45 år Partnerskabschef på Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, tidligere salgschef i Musikkens Hus På Kunsten har hun ansvar for det kommercielle område, der bl.a. består af Kunstens relationer til erhvervslivet, publikumsklub, webshop/butik, og brasseri. Kunsten har mødelokaler og sale, hvor Karen Bering står for aftaler om kunstfaglige arrangementer, konferencer, teambuilding og bestyrelsesmøder Karen Bering er gift med Mark, parret har døtrene Alma på ti år og Mathilde, otte år Familien flyttede til Aalborg fra Aabybro for et halvt år siden, og bor nu i lejlighed i Østerågade, i centrum af Aalborg VIS MERE

3. Vi fik et eventyr ud af snestormen

- Sidste vinter boede vi stadig i Aabybro, og jeg havde en lang køretur herind, det var ret træls med sne og glatte veje.

- Men efter vi flyttede til Aalborg tidligere på året, kan jeg nu gå på arbejde på et kvarter. Det er til at komme over, hvis der falder sne, selvom det måske tager lidt længere tid at gå op på Kunsten.

- Efter snestormen 1. december, da vinden havde lagt sig, gik jeg om aftenen ned over et snedækket Nytorv, hvor der er pyntet smukt alle steder. Vi bor ovenpå Jensens Bøfhus, i den gamle bygning på hjørnet af Bispensgade, hvor der også er smukt pyntet.

- Det var næsten som at være med i et afsnit fra en julekalender, det var ren idyl, som et vintereventyr! Selvom klokken var ni om aftenen, tog jeg pigerne med ned på Nytorv, hvor vi havde sneboldkamp. Dét skulle de bare have lov at opleve, det var fantastisk!

4. Vores juleaften i år

- Vi holder jul hjemme i år, stille og roligt, sammen med mine forældre, der kommer herind fra Øland, hvor de bor.

- Om eftermiddagen kommer julemanden altid forbi, som regel med noget pigerne kan hygge sig med, så tiden til aften ikke føles så lang.

- Min mand står altid for julemiddagen, der er både and og flæskesteg på menuen, for jeg bryder mig ikke om and. Sidste år købte vi risalamanden ude og det tror jeg også vi gør i år - og så er der mandler og mandelgave til begge pigerne ...

5. Det synger vi derhjemme

- I december måned i år er de største hit i vores hjem sangene fra Tinkas Julekalender, Rasmus Seebachs "Lille Store Verden" fra Juleønsket og Micky Skeels "Kære Julemand".

- Juleaften har "Højt fra træet ..." altid været min favorit, måske fordi jeg har en lillebror, der hedder Peter, altså ham med trommen ...

6. Juleønske - flyvende tæpper til alle

- Jeg håber, at vi får styr på coronaen, og at der aldrig igen kommer en sådan global pandemi, der påvirker os både privat og arbejdsmæssigt. For min arbejdsplads kunne jeg ønske mig et år, der har 12 normale måneder.

- Jeg har selv arbejdet og læst i udlandet, og jeg ønsker virkelig for mine egne børn og for alle andre unge, at de får mulighed for at kunne rejse frit rundt i verden, det giver nogle fantastiske oplevelser og et helt andet verdenssyn. Det er synd, hvis coronaen medfører, at fremtidige generationer ikke får samme mulighed for at opleve verden.

- Da jeg spurgte min yngste datter, hvad hun kunne ønske sig for verden, lød det "Jeg gad gerne at alle havde et flyvende tæppe og at der ikke var krig". Så enkelt kan det vel siges.

- På det materielle plan beslutter jeg hvert år, at jeg skal skrive ønskeseddel løbende hen over året, når idéerne dukker op. Men det lykkes aldrig rigtigt, i år står der bare "en pæn el-kedel og et par solbriller".

- Jeg kan skam godt lide at få gaver, men jeg kan mærke, at det fylder mindre end tidligere, nu er jeg mere opsat på at glæde børn og familie med det, de ønsker sig.

7. Indkøb skal være hygge

- Jeg synes det er helt forfærdeligt at opleve, hvis folk går og skændes inde i byen, når de er ude for at købe julegaver. Jamen, så ryger hele fidusen med jul og hygge, man må da hellere tage afsted et par gange, købe nogle brændte mandler og nyde det, i stedet for at stresse over at man skal stå i kø.

8. Her udfordrer coronaen

- Det har i den grad påvirket os på Kunsten, at der igen kom et forsamlingsloft i begyndelsen af december. Umiddelbart kan vi få det til at fungere relativt normalt, der er mundbind i brasseriet osv., og personale med coronapas kan slippe for mundbind, det er fint.

- Det har mere været folks mindset, der udfordrer os. Vi har desværre flere gange oplevet, at når der kommer restriktioner, indfører folk deres egne, mere vidtgående, restriktioner.

- F.eks. da der blev holdt pressemøde, i begyndelsen af december, hvor vi havde et møde for ti personer dagen efter. Det valgte de at aflyse klokken ti om aftenen, selvom mødet på ingen måde overskred forsamlingsloftet eller gik imod anbefalingerne.

- Jeg kan sagtens forstå, at det påvirker folk, når restriktionerne strammes, og vi respekterer naturligvis, at folk er mere forsigtige, men ja, det er ærgerligt.

Efterfølgende er nye restriktioner vedtaget, som betyder, at Kunsten er midlertidigt lukket i fire uger, fra 19. december. Butik Kunsten er åben 21.-23. december. Red.

9. Juledage - curry i tre versioner

- 1. juledag er stille og rolig, vi er bare derhjemme i hyggetøj og får lidt god mad. Vi har en lille familie, så der er ikke en masse julefrokoster.

- Men for nogle år siden indledte vi en tradition 2. juledag, hvor vi samler familie og venner og serverer tre forskellige indiske curry-retter - en mild, en mellem og en stærk. Den faste kerne er min bror, hans familie og mine forældre - suppleret med skiftende hold venner, der dropper ind, og spiser curry. Det er mega-hyggeligt.

- Igen er det 100 procent min mand der står for maden, mens jeg sidder og drikker et godt glas rødvin og spreder hygge, haha.

- Egentlig skulle vi have været i Norge, for at holde nytår med gode venner i Oslo, men det er nu aflyst for andet år i træk. Deroppe er de begrænsede af skrappere restriktioner og anbefalinger, der også rækker ind i private hjem, så det kan desværre ikke lade sig gøre.

10. Det skal mine piger lære

- Når man er blevet mor, er det vigtigste i julen, at ens børn hygger sig, har det godt og får det, de ønsker sig.

- Men jeg lægger også vægt på at lære dem, at det ikke er en selvfølge, at man har en jul, hvor der er masser af gaver, julesok, juletræ osv.

- Derfor går vi hvert år ned i Friis, hvor pigerne finder hver et kort på Ønsketræet, hvor vi kan se navnet på et barn, barnets alder og interesser. Det er børn, for hvem julens glæder ikke er en selvfølge, og pigerne køber hver en gave til et barn, og afleverer den i centret, som formidler gaven videre til det bestemte barn. Det kan være børn på børnehjem, asylcentre eller i dårligt stillede familier.

- Pigerne skal ikke have dårlig samvittighed over, at de er heldigt stillet, men omvendt må de godt vide, at der findes børn, der ikke er lige så privilegerede.

- Jeg forsøger at lære børnene, at julen skal være en tid til hygge og nærvær, at vi har god tid til hinanden. Jeg har selv haft min mormor og morfar tæt på i barndommen, ligesom mine piger nu har deres mormor og morfar i nærheden. Det samvær mellem yngre og ældre generationer betyder rigtig meget for en god julefest.

- Min jul er først for alvor fuldendt, når jeg har fået blomme i madeira. Jeg er vokset op med, at det hører julen til, og jeg kan ikke leve uden.

