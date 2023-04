Karl Erik Stougaard stopper i Det Nordjyske Mediehus

Morten Sandlykke, formand for bestyrelsen for Det Nordjyske Mediehus A/S, udtaler i den forbindelse:

- Jeg har modtaget Karl Erik Stougaards opsigelse med stor ærgrelse og overraskelse. Vi ville meget gerne have fortsat samarbejdet om den igangværende transformation. Men vi har naturligvis respekt og forståelse for Karl Eriks beslutning, der er begrundet i private hensyn. Karl Erik har været drivkraften i at få styrket vores redaktionelle position som det største regionale publicistisk medie. Sammen med den øvrige ledelse og organisation har han gennemført en omfattende revitalisering af DNMHs kultur, forretningsmodeller og medieudbud for at sikre vores fremtidige rolle i et radikalt forandret mediebillede. Bestyrelsen vil nu igangsætte en proces for at finde en ny stærk ansvarshavende chefredaktør, der kan videreføre og videreudvikle den journalistiske linje.

Karl Erik Stougaard udtaler:

- Jeg har nydt hver eneste dag i Det Nordjyske Mediehus, og det har været en svær beslutning. Min hustru og jeg har dog længe vidst, at vi en dag skulle flytte tilbage til Fyn, hvor vi begge kommer fra, og private omstændigheder har gjort, at tiden nu er den rette. Jeg har samtidig fået mulighed for at stå i spidsen for Fyns Amts Avis og skal samtidig bidrage til den strategiske udvikling af jfm, hvilket bliver spændende opgaver, som jeg glæder mig til, siger Karl Erik Stougaard.

Karl Erik fortsætter som ansvarshavende chefredaktør for Det Nordjyske Mediehus til udgangen af juli men fratræder ved udgangen af juni for at gå på sommerferie.