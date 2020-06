Karsten Lauritzen ny gruppeformand i Venstre

DANMARK:Venstre har fået en ny gruppeformand.

Jakob Ellemann-Jensen vil hellige sig posten som partiformand. Derfor meddelte han i sidste uge, at han stopper som gruppeformand.

Den post overtager den tidligere skatteminister, nordjyske Karsten Lauritzen, nu.

Det er blevet besluttet i forbindelse med et gruppemøde i Venstre tirsdag. Det oplyser Venstre.

Hidtil har han haft posten som gruppenæstformand. En anden nordjyde, Preben Bang Henriksen, er ny gruppenæstformand.

- Folketingsgruppen har i dag valgt gruppebestyrelse. Vi har en stor og stærk folketingsgruppe, som rummer rigtig meget politisk erfaring, men også mange nye dygtige unge, siger Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Det var overraskende, at Ellemann-Jensen i september sidste år blev gruppeformand, samtidig med at han var partiformand.

Men han ville bringe ro i Venstre efter en kaotisk periode oven på folketingsvalget med interne stridigheder.

Det var med daværende formand Lars Løkke Rasmussen og daværende næstformand Kristian Jensen i spidsen.

- I det seneste år har jeg både været formand og gruppeformand for Venstre. Det har været vigtigt efter en turbulent tid. Nu vil jeg fokusere fuldt ud på at være formand.

- Og jeg synes, at det er godt, at Venstre har valgt stærke afløsere, der er klar til at løfte en stor opgave i folketingsgruppen med Karsten Lauritzen, der har sagt ja til at blive ny gruppeformand, og Preben Bang Henriksen, der er klar til at indtræde som ny gruppenæstformand, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er gruppeformanden, som leder gruppemøderne og eksempelvis konkluderer partiets holdning til et bestemt emne, eller hvad gruppen skal stemme til et lovforslag.

Foruden Ellemann-Jensen, Lauritzen og Bang Henriksen består Venstres gruppebestyrelse nu af følgende medlemmer: Inger Støjberg (næstformand for partiet), politisk ordfører Sophie Løhde, gruppesekretær Erling Bonnesen, Karen Ellemann (medlem af Folketingets Præsidium) Lars Christian Lilleholt, Anni Matthiesen og Christoffer Aagaard Melson.

Ud af gruppebestyrelsen glider Tommy Ahlers. På Twitter takker Ellemann-Jensen Ahlers for "en god tørn" i bestyrelsen.

Blå Bog: Karsten Lauritzen * Født 14. oktober 1983 i Løgstør. * Landsformand for Venstres Ungdom, 2005-2007. * Folketingsmedlem for Venstre i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007. * Parlamentarisk karriere: Skatteminister, 28. juni 2015 - 27. juni 2019. Næstformand for Venstres folketingsgruppe fra 2019. Forsvarsordfører fra 2019. Retsordfører, 2011-2015. Formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, 2007-2009. Integrationsordfører og udviklingsordfører, 2007-2011. Næstformand for Udenrigsudvalget, 2007-2010. Udviklingsordfører, 2007-2011. * Uddannelse: BSc i politik og administration, Aalborg Universitet, 2014. * Beskæftigelse: Receptionist/piccolo, Løgstør Rør, 2002-2003. Kassemedarbejder, Fakta Løgstør, 2000-2002. Kilde: Folketingets hjemmeside.

