Kaspers kamp mod pandemien: - Lige nu holder man vejret

På dagen hvor statsminister Mette Frederiksen (S) med alvorstunge miner meldte ud, at Danmark lukkede ned, var Kasper Svendsen Juhl på arbejde.

Ikke som læge på Aalborg Universitetshospital, hvor han arbejder til daglig som afdelingslæge på lungemedicinsk afdeling, men som far i sin datters klasse, hvor han fortalte om corona-virusset.

- De spurgte om alt muligt. Der var mange "hvad nu hvis"-spørgsmål. Nogle var bange, og mange spørgsmål gik på det nære og bekymringerne for, hvis en bedsteforælder bliver syg. Jeg forsøgte at give dem lidt mere klarhed, for i den alder kan fantasien nogle gange godt være værre end virkeligheden, fortæller Kasper Svendsen Juhl, der også gennemgik hygiejnereglerne med eleverne i 4. klasse.

Han havde tilbudt at komme ud at fortælle om corona-smitten i børnehøjde i en halv times tid. Det blev til to timer.

I forvejen taler den 41-årige lungelæge ikke kun om situationen, når han er på arbejde. Kasper Svendsen Juhls kone arbejder også som læge, så der bliver snakket en del om corona på hjemmefronten.

- Fordi vi begge arbejder tæt på sygdommen, følger vi også godt med i nyhedsstrømmen og de daglige pressemøder. Og det er naturligt, at vores børn også deltager i snakken, så de ved en del om corona, konstaterer Kasper Svendsen Juhl.

Foto: Peter Broen

I frontlinjen mod corona

Kasper Svendsen Juhl er én af dem, der er i frontlinjen i kampen mod corona. Indtil for nylig kunne han koncentrere sig om sit arbejde på lungemedicinsk afdeling, men nu er han også en del af pandemi-beredskabet. Her har han allerede stuegang og tilser corona-patienter dagligt.

- Lige nu oplever jeg det kontrolleret. Der er relativt få indlagte, og de syge ligger i isolation, men vi opgraderer hele tiden, for vi kender ikke fremtiden, og derfor skal vi være klar til at håndtere et større og større pres.

Som lungelæge har Kasper Svendsen Juhl og hans kolleger en særlig opgave, når alvorligt syge nordjyder bliver indlagt med corona-smitte. De er vant til at behandle lungesygdomme, og den viden og erfaring skal de nu bruge i kampen mod corona-virusset, hvis udvikling de ikke kender.

- Rent fagligt er det jo spændende, fordi det er nyt og ukendt. Men det at være en del af pandemi-beredskabet føles også meget væsentligt og samtidig uvirkeligt. Vi ved jo ikke, hvad der venter os. Lige nu holder man vejret og gør klar til det helt store indryk, som vi ikke kender omfanget af - eller hvornår det kommer.

Som læge på pandemi-afsnittet holder Kasper Svendsen Juhl sig hele tiden opdateret om corona-virussets udvikling i hele verden, ligesom han følger myndighedernes udmeldinger tæt. Foto: Peter Broen

Hellere for meget forberedelse

Pandemi-afsnittet på Aalborg Universitetshospital blev i al hast gjort klar til at modtage patienter, og det vil være Kasper Svendsen Juhl og det lungemedicinske personale sammen med infektions-, intensiv- og akutberedskabet, der modtager de syge.

- Vi gik i gang med at forberede os for et par uger siden. Behandlingen af corona-patienter hører ikke til ét bord, men et stort fælles. Vi samarbejder i høj grad på tværs med vores forskellige fagligheder og specialer, siger Kasper Svendsen Juhl.

Han håber, at de mange forberedelser, der allerede er foretaget og stadig er i fuld gang, bærer frugt.

- Jeg vil hellere se tilbage på, at vi har forberedt os for meget. Hellere ét skridt for meget end ét for lidt, siger lungelægen nærmest som et ekko fra Mette Frederiksens mund fra de mange pressemøder om corona-situationen.

Foto: Peter Broen

Indblik og refleksioner

Kasper Svendsen Juhl har sagt ja til at dele sine tanker med NORDJYSKE i den kommende tid. Han vil gerne fortælle om, hvordan det er at være læge i pandemi-beredskabet og stå midt i orkanens øje, selvom han endnu ikke helt ved, hvad det indebærer.

- Faktisk er det svært at sige, hvad jeg kommer til at fortælle om, fordi der er så mange ubekendte. Lige nu kredser mine tanker om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Om hvornår kurven topper og forhåbentlig knækker. Måske får vi krisetilstande. Men uanset hvad, vil jeg dele mine refleksioner om den aktuelle situation. Om hvordan hverdagen ændrer sig, hvordan vi samarbejder, og hvad der sker med os, når vi står midt i det hele, siger den 41-årige lungelæge, far og ægtefælle.

Holder øje med udlandet - og weekenden

Fordi fremtiden er uvis og situationen udvikler sig konstant, følger Kasper Svendsen Juhl nøje situationen. Både blandt kolleger i hele verden, fra de danske myndigheder og på sygehuset.

Det er især denne weekend og den følgende, som Kasper Svendsen Juhl og hans kolleger på sygehuset holder øje med.

- Der er færre indlagte i Nordjylland end eksempelvis København, hvis man sammenligner med antal indbyggere. Der kan blandt andet skyldes, at man bor knap så tæt og mere spredt her i Nordjylland. Men det er ikke til at sige, om smittespredningen er forsinket her. Det har man set rundt om i verden - for eksempel i USA. Jeg skal selv arbejde i weekenden, og det bliver spændende at se, hvilken situation vi står med på mandag. Det vil I komme til at høre mere om, siger Kasper Svendsen Juhl.

Nu vil han ud i haven og nyde forårssolen med sine børn, inden han fredag morgen møder ind på sin weekendvagt.

Kasper Svendsen Juhls dagbog vil blive lavet med respekt for hans tavshedspligt over for patienter, pårørende og kolleger. NORDJYSKE har tidligere haft en aftale med sygeplejerske Christine McKennell Christensen om en dagbog, men hun har valgt at springe fra med henvisning til arbejdspres.