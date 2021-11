Kastrup-Larsen taler og taler til de unge. Intet tyder på, at de lytter

Aalborg Kommune har under Thomas Kastrup-Larsen brugt tusindvis af timer og millioner af kroner på at tale til de unge. Ikke mange kulturarrangementer finder sted uden den socialdemokratiske borgmester på gæstelisten.

Han er de unges mand på rådhuset. Aalborg er deres by, siger han, og det er al ære værd.

Nu ved vi blot, at han taler for døve øren. Ved kommunalvalget led Socialdemokratiet et forsmædeligt nederlag og tabte 11,8 procent af stemmerne. Jeg har kigget i tallene fra de enkelte valgkredse i kommunen, og der tegner sig et entydigt billede:

Socialdemokraterne er gået frem i Ulsted og Kongerslev og kun en smule tilbage i Nibe, Vester Hassing, Farstrup, Frejlev og Hals. De mindre samfund er stadig med Kastrup-Larsen.

Men i hele det centrale Aalborg og Vestbyen er tilbagegangen forbløffende. Se tallene fra nogle de store valgsteder:

Nordkraft: Socialdemokraterne har tabt 24 procent. Vesterkærets Skole: Minus 20,1 procent. Aalborg Hallen: Minus 18,7. Gigantium: Minus 16,9.

Der er ikke noget at tage fejl af. Storbyen og dens mange unge vender ryggen til Thomas Kastrup-Larsen og hans parti. Her er nogle bud på årsagerne.

Beslutningen om at etablere en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm koster stemmer. Det erkendte borgmesteren selv på valgnatten. Endnu en motorvej tæt på byen er bare ikke i sync med en klimadagsorden, som er båret frem af især de unge. Så kan borgmesteren prædike nok så meget erhvervslivets interesser og hensynet til den trafikale infrastruktur, men hans voksensnak er i klimagenerationens ører udenomssnak.

Men det stikker dybere. Også i de andre større byer – København, Aarhus og Odense – flygtede vælgerne fra Socialdemokratiet, og statsminister Mette Frederiksen har allerede undskyldt for at have ”overfortolket” konflikten mellem land og by.

Det er en voldsom indrømmelse. Kampen mod en storbyelite er selve kernen i nyfortolkningen af det socialdemokratiske projekt i de senere år – dygtigt orkestreret af Frederiksen selv og chefideologen Kaare Dybvad-Bek. Men projektet har altid bygget på en løgn. Løgnen om, at der i vores lille land er flere ting, der skiller end binder os sammen. Så når en regering forsøger at lede gennem splittelse, har det naturligvis følger, og nu har storbyen slået tilbage.

I Aalborg betyder det, at Thomas Kastrup-Larsen i de kommende fire år skal agere med en selvsikker og styrket klimaakse bestående af de radikale, SF og Enhedslisten. De vil forsøge at genåbne alle aftaler omkring Egholmforbindelsen, men det bør de ikke få held med, for forbindelsen er nødvendig og har bred opbakning – også i Folketinget.

Borgmesteren må i stedet forsøge at imødekomme dem på andre fronter, og der er mange muligheder. Storbyvælgerne mener det tydeligvis alvorligt, når de ønsker at befri byerne for trafik og fremme en byudvikling med mindre beton og glas og mere bæredygtighed, flere boliger, der er til at betale på en SU, og gode uddannelsestilbud og jobmuligheder. De mener det så alvorligt, at de er parate til at rykke ved magtstrukturerne, når de ikke bliver lyttet til.

Det beviste de i stemmeboksene i tirsdags.