Kat efterladt i nødspor - så dukkede pakkebil op

VENDSYSSEL:Hun hedder Mette - katten Mette.

Hun er så skræmt og stresset, at hun ikke tillader andre at komme tæt på. Så hvæser hun og river ud.

- Hun er bange, konstaterer Cathrine Cocks fra Nordjyllands Internat mandag.

Weekenden var da også en stærkt ubehagelig oplevelse for Mette. Katten blev "dumpet" - efterladt alene i en lille dyrekasse i nødsporet på motorvej E39 nær Hjørring.

Redningsmanden

Her stod katten ude i kulden, mens biler drønede forbi.

Indtil et pakkebud undrede sig på sin rute ad netop E39. Pakkebuddet vendte kort efter tilbage i samme retning, stoppede op i nødsporet og tog kassen med katten med sig.

- Gudskelov for det!

Lyder det fra Nordjyllands Internat nær Hjallerup, hvor pakkebuddet lørdag eftermiddag afleverede kassen med den skræmte kat.

Måske killinger

Nu er katten lukket ind i et større bur på internatet, men ingen kan nærme sig. Den er stadig skræmt og i forsvarsposition - og så har den en påfaldende stor og rund mave. Katten er formentlig drægtig og skal snart have killinger, formoder internatet.

Derfor skal den snarest undersøges af en dyrlæge.

Selv om dyreinternatet ikke selv har undersøgt katten, og ikke aner hvad den tidligere er blevet kaldt, har de givet den et navn: Mette.

Ikke første gang

Og selv om Mette har fået en barsk behandling - efterladt i en kasse ved en stærkt trafikeret motorvej - er det ikke så usædvanligt endda.

Flere gange før har Nordjyllands Internat fået indleveret katte, der er fundet i kasser på for eksempel rasteplader ved motorveje. Katte, som folk vil af med - de dumpes og overlades til en uvis skæbne.

Formentlig håber ejerne, at andre finder kattene og tager sig af dem. Men jævnligt er de efterladte dyr i livsfare. Killinger i en kasse ude i kulden kan hurtigt dø.

Og en muligvis drægtig kat efterladt i en kasse i nødsporet på trafikeret motorvej er også helt galt.

- Desperat og uklogt

- Det er en desperat og uklog handling, men vi ser tit, at katte bliver dumpet, siger Cathrine Cocks fra dyreinternatet ved Hjallerup.

En årsag kan være, at ejerne ikke længere magter at tage sig af kattene, og at ejerne ikke vil betale for at indlevere dem på et dyreinternat eller få dem aflivet hos en dyrlæge.

Men der er ingen nemme løsninger. Det kræver tid og penge at have dyr, også katte. Det skal folk gøre sig klart, længe inden bliver desperate og efterlader dyr i en kasse ved en motorvej, påpeger Nordjyllands Internat.

Lysere fremtid

For katten Mette ser fremtidsudsigterne lidt lysere ud nu.

Hvis hun får killinger, skal de alle - også kattemor - ud til en af de plejefamilier, der er tilknyttet dyreinternatet.

Her skal kattefamilien have ro og fred i 12 uger, inden internatet vil forsøge at få dem afsat til andre, der gerne vil have katte.