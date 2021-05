Kedsommeligt job - eller masser af indflydelse?

Hvorfor pokker er der nogen, der gider at gå ind i kommunalpolitik?

Penge er der ikke mange af, medmindre det lykkes at snuppe posten som borgmester. Til gengæld er der masser af arbejde - ved siden af det private job - på skæve tider og i et besværligt forum, hvor der skal forhandles med kolleger, som naturligt nok kæmper for deres sag og overbevisning. Indholdet kan være særdeles kompliceret og for de fleste langt fra den faglige baggrund, de selv kommer med. Og når tingene lykkes, er det så som så med takken, for god service er jo det, alle forventer, mens der nok skal afregnes i hårde ord og nådesløse domme, når borgere føler sig forbigået eller direkte trådt på.

Med den jobbeskrivelse er det forståeligt, at der i flere lokale partiforeninger skal ledes med lys og lygte og lokkemad for at få kandidater til listen til kommunalvalgene. Let er det ikke. Og ikke mindst de unge og kvinderne kan være svære at få til at gå ind i arbejdet.

På Mors har kommunen taget kampen op mod den tendens. I den forgangne uge meldte kommunens top ud, at der i begyndelsen af juni vil blive holdt en informationsdag, hvor interesserede kan møde op og høre om det politiske arbejde.

- Vi gør det her, så man får en unik mulighed for at lære mere om, hvad vi laver, og hvordan vi tænker på en politisk styret arbejdsplads. Arbejdet i kommunalbestyrelsen er spændende og udfordrende. Derfor håber vi, at mange har lyst til at bruge halvanden time på at få mere forståelse for vores organisation, og hvordan vi sammen kan udvikle Mors, siger kommunaldirektør Rikke Würtz om baggrunden for mødet, der finder sted 8. juni.

Initiativet er godt. For som nævnt er det let at lade fordommene om det lokalpolitiske arbejde fylde og glemme, hvilket ansvar og hvilke muligheder indsatsen reelt rummer.

Der er næppe områder herhjemme, hvor man kan få så stor indflydelse som via den kommunalpolitiske front. Børnepasning, skoler, hele fritidsområdet og kulturen, beskæftigelse, by-, land- og erhvervsudvikling, tiltag for unge og omsorg for ældre, trafik, klima- og energiindsatser - ja, indflydelsen er kolossal og så endda lige der, hvor man bor. Og samarbejdet i kommunalbestyrelsen handler oftere om fælles vilje for at opnå noget frem for de partipolitiske slagsmål på Christiansborg.

Derfor er det godt at få sat ord og indtryk på indhold og muligheder ved det lokalpolitiske arbejde. At fokusere på den indflydelse, der kan udøves helt lokalt, og de visioner, man kan være med til at tegne og realisere. Og i stedet for at spørge, hvorfor nogen gider, er det måske mere oplagt at undre sig over, hvorfor der ikke er - også unge og kvinder - langt flere, der vil?