Keld og 67 andre nordjyder fik aflyst hjerteoperation: Så mange blev opereret i Skejby

NORDJYLLAND:Keld Pedersen fra Thy og 67 andre nordjyske hjertepatienter har siden 1. august fået aflyst deres hjerteoperation på Aalborg Universitetshospital.

I nogle tilfælde har patienter fået udskudt deres operation flere gange - i alt 94 operationer er blevet udskudt, fordelt på de 68 patienter. For Keld Pedersens vedkommende er det blevet til fem aflyste operationer, hvor han skulle have haft indsat en ny hjerteklap, som tidligere omtalt på nordjyske.dk.

- Det er meget beklageligt over for de patienter, som rammes, lyder det fra Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital,

- De fleste er dog meget forstående, når vi fortæller dem, at vi desværre er nødt til at udskyde deres tid. Manglen på kapacitet skyldes det generelle pres, som er på hospitalet i øjeblikket,

- Der er flere årsager til udskydelserne, men de fleste skyldes manglende kapacitet på intensiv eller på sengeafsnittet, siger den lægefaglige direktør.

Henvist til Skejby

I nogle tilfælde har det været muligt at tilbyde hjertepatienterne en operation på hjerteafdelingen på Skejby Sygehus i Aarhus - de seneste 3 måneder er 36 nordjyske hjertepatienter i stedet blevet opereret på Skejby Sygehus.

- Langt hovedparten af de omvisiterede patienter er viderevisiteret indenfor den seneste måned, oplyser Michael Braüner Schmidt.

For Keld Pedersens vedkommende var det presset på intensivafsnittet der førte til den seneste aflysning af hans hjerteoperation. Hjertepatienter opereres kun, hvis man er sikker på at der er ledig plads på intensivafsnittet, hvor patienterne kan overvåges under opvågning og det første døgn efter operationen.

Da Keld Pedersen lå klar til at blive kørt ned til operation onsdag i sidste uge, blev flere covid-19-patienter overført til intensiv, og man så sig nødsaget til at aflyse hjerteoperationen. I andre tilfælde har det været akutte hjerteoperationer og personalemangel der har ført til aflysninger.

Keld Pedersen har nu fået en tid til operation 2. december.