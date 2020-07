Kendt erhvervsmand sigtet for at ødelægge klitter ved Skagen: Det har ikke været meningen

NORDJYLLAND:Det er den kendte erhvervsmand fra Aalborg Hans Andersen, der er en af de sigtede i sagen om skamferingen af et fredet klitområde på Skagen Sønderstrand, der blev anmeldt til politiet 27. oktober sidste år.

Der har tidligere været navneforbud i sagen, da Hans Andersens advokat har anført, at Hans Andersen indtager en høj stilling i et større firma, der kan tage skade, hvis hans navn kom frem. Både Retten i Hjørring og Vestre Landsret har dog afgjort, at sagens grovhed og samfundsmæssige betydning gør, at der ikke er grundlag for navneforbud i sagen.

I begyndelsen af 1980'erne begyndte Hans Andersen som bilforhandler i Nørresundby, men solgte brugtvognsforretningen med et pænt overskud efter seks år. Siden har han investeret i ejendomme i firmaet City Ejendomme Aalborg.

Hans Andersen er ejer og direktør i City-Ejendomme Aalborg. Han har i ti år haft sommerhus i Skagen. Arkivfoto: Peter Broen

Ikke meningen af grave i klitterne

I en mail til NORDJYSKE, forklarer Hans Andersen, at det aldrig har været hans mening at gummigeden skulle grave i klitterne.

- Jeg har hverken kørt gummigeden eller direkte ordret den til arbejdet. Jeg erkender dog, at uden mig var det aldrig sket, og derfor vil jeg gerne undskylde det skete. Hvis retten til sin tid, og i rette sammenhæng, kommer frem til, at der er sået et frø fra min side, påtager jeg mig selvfølgelig det fulde ansvar, skriver han.

- Min familie og jeg har haft vores sommerhus i Skagen i 10 år, og vi har i alle årene nydt såvel området som strand og klitter. Vi har en fin udsigt over Sønderstrand, og den er hverken blevet værre eller bedre efter en gummiged tilfældigt en tidlig lørdag morgen 26. oktober 2019 skubbede sand fra toppen af nogle klitter ned mellem klitrækkerne.

Hans Andersen og en anden er sigtet i om de skamferede klitter, og kan måske se frem til en retssag. Sagen bliver stadig efterforsket, og der er stor uenighed om, hvor meget sand der er fjernet fra klitten. Foto: Peter Broen

Hans Andersen forklarer, at han mødtes med den anden sigtede til en kop kaffe fredag 25. oktober i Skagen. De to har haft et professionelt samarbejde gennem en årrække. Hans Andersen og familien skulle til Skagen på weekend, mens den anden sigtede var i gang med en arbejdsopgave i Skagen. Formålet med mødet var at drøfte en kommende entreprenøropgave i Aalborg.

Under mødet drøftedes også havneudvidelsen, og Hans Andersen fortalte, at Sønderstrand gennem alle årene har været en stort set flad strand, men at sandfodringer fra 2014 og i årene efter har ændret landskabsarkitekturen, og at mange af husejerne i området ærgrer sig over dette. Sønderstrand var efter deres mening kommet til at ligne en sandørken.

- Der er ingen tvivl om, at jeg på vores møde gav udtryk for en utilfredshed med sandfodringerne fra 2014 og senest igen i november 2018, og de skader som derved blev påført Sønderstrand. Jeg har måske med disse udtalelser ”sået et frø” i forhold til hændelsen. Men jeg kan klart sige, at jeg ikke har haft til hensigt at bestille en terrænregulering af Sønderstrand eller i det hele taget at gøre noget ulovligt, skriver Hans Andersen om forløbet.

Vil gerne skrue tiden tilbage

Søndag den 27. oktober 2019 gik Frederikshavn Kommune ind i sagen, og herefter tog den for alvor fart. Kystdirektoratet, Fredningsnævnet og politiet blev underrettet og en større efterforskning blev igangsat.

- Det er klart, at jeg ville ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage og forhindre det skete. Jeg skylder både min familie, naboerne i området, skagboerne, kommunen og alle brugere af området en uforbeholden undskyldning. Glædeligvis har de berørte klitter stort set reetableret sig selv de seneste otte måneder, så der i dag næsten ingen spor er efter terrænreguleringen. Hjelmene vokser igen på toppen af sandtuerne, skriver Hans Andersen, der rækker en hånd ud mod Frederikshavn Kommune.

- Jeg håber, at Frederikshavn kommune vil melde offentligt ud, at de har taget fejl af mængderne og sagen kan finde sin afslutning, slutter Hans Andersen.

Sagen er stadig under efterforskning, og der er endnu ikke rejst tiltale i sagen.

Noget af det, der efterforskes i sagen er blandt andet omfanget af ødelæggelserne, og der har Frederikshavn og Hans Andersen vidt forskellige opfattelser af omfanget.

Der er ikke navneforbud mod den anden sigtede i sagen, der ikke er offentlig kendt.