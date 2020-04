Kendt forhandler overtager område og 24 ansatte fra Hjallerup Maskinforretning

NORDJYLLAND:Før påske blev det afgjort, at Brdr. Thorsen, der hidtil har været forhandler og serviceværksted for Massey Ferguson på Djursland, også skal dække området op til Limfjorden. Og fredag blev det afgjort, at virksomheden også overtager Hjallerup Maskinforretnings tidligere område i Vendsyssel.

Det skriver Landbrugsavisen.

Brdr. Thorsen, der har hovedkontor i Nimtofte på Djursland, har købt 17 servicebiler af konkursboet efter Hjallerup Maskinforretning og ansat 24 af de tidligere ansatte .

Christian Devantier, direktør hos Agco med ansvar for forhandlernetværk i Norden og Baltikum, siger til Landbrugsvisen, at det er den bedste løsning for kunderne i området.

- Vi har en god konsolideret partner i Brdr. Thorsen, og kunderne møder deres sædvanlige personale. Det skaber den fornødne ro og tro hos kunderne, at vi er en stabil partner. Første trin er at få ro på, og at alle bliver servicerede. Det har vi sikret nu, siger han.

Allerede mandag er de tidligere ansatte fra Hjallerup Maskinforretning klar til at køre ud for deres nye arbejdsgiver.

Leder efter lokaler

Brdr. Thorsen har ikke overtaget Hjallerup Maskinforretnings lokaler. I første omgang skal den nordjyske forretning klares fra de eksisterende afdelinger på Djursland.

Ifølge Landbrugsavisen bliver der forhandlet om at overtage Hjallerups Maskinforretninger i Støvring, mens man er på udkig efter en ny afdeling i Vendsyssel, da Hjallerup Maskinforretnings afdelinger i Hjørring og Hjallerup med deres store fokus på butikssalg ikke indgår i planerne.

Det var netop en mistet aftale med Agco som forhandler af Massey Ferguson-maskiner som fik ledelsen i Hjallerup Maskinforretning til at kaste håndklædet i ringen og begære selskabet konkurs i slutningen af marts.

Tidligere på ugen meddelte kurator i boet efter Hjallerup Maskinforretning, at det ikke var lykkedes at finde en samlet løsning for virksomheden, og man derfor havde opsagt eller fritstillet cirka 80 ansatte og nu ville sælge virksomheden i mindre bider.