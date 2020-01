Kendt nordjysk selskab er tiltalt for bestikkelse af kommunal topchef

Palle Kjærsgaard er tiltalt for bestikkelse (straffelovens prg. 122) ved som direktør i S. D. Kjærsgaard at have ydet, lovet eller tilbudt Claus Pedersen gaver (opremset i den anden faktaboks) for at påvirke ham til at skaffe S. D. Kjærsgaard ordrer og/eller gode forretningsbetingelser.

S. D. Kjærsgaard A/S (som selskab) er tiltalt for at have ydet eller lovet Claus Pedersen gaverne for at påvirke ham til at skaffe selskabet ordrer og/eller gode forretningsbetingelser.

KILDE: Anklageskrift