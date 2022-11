Kennedy-biograf holder lukket fredag efter brand

AALBORG:Hvis du havde satset på at skyde weekenden i gang med en film i biografen i Kennedy Arkaden, går du forgæves.

Biografen holder nemlig lukket, efter at der torsdag gik ild i en popcornmaskine, og hele biografen blev røget til.

- Vi fandt ud af i går, at røgen har været inde i alle sale og andre faciliteter. Jeg er herinde fredag formiddag, og her lugter virkeligt slemt af røg. Der kommer nogle folk med nogle røgsaneringsmaskiner og renser luften igennem over det hele, fortæller Jan Ringtved, biografchef for Nordisk Film Biografer i Aalborg.

Der skulle ellers have været over 600 børn i biografen i eftermiddag til Aalborg Filmklub, men det bliver af gode grunde heller ikke til noget.

- Det kan godt være, at der er nogle gæster, der bliver skuffede, men vi vil hellere have, at det hele er totalt i orden, siger biografchefen.

Han og resten af holdet bag biografen er i gang med at gennemgå alle procedurer i forhold til, hvad man gør, når der er brand.

Velkommen i City Syd

- Vi er i gang med at tjekke, om alle vores systemer er, som de skal være. Vi fik ros for vores håndtering af situationen fra politi og brandvæsen torsdag, så alt er som det skal være, men vi vil gerne være helt sikre, siger han.

Han fortæller, at alle, der havde booket og betalt billetter til fredagens forestillinger, har fået pengene tilbage, ligesom Aalborg Filmklub bliver flyttet til 5.-6. januar.

Og så skal man ikke glemme, at biografen i Kennedy ikke er den eneste i Aalborg.

- Vi har også en biograf i City Syd, som kører næsten det samme program som i Kennedy, så hvis man gerne vil i biografen fredag aften, kan man sagtes komme det, siger Jan Ringtved.

Røgsaniteringen skulle være afsluttet i løbet af fredagen, og biografen åbner igen op som normalt lørdag.

Butikkerne i Kennedy Arkaden har ikke været påvirket af røgen og holder åbent som normalt.