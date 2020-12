Kernen i retssikkerheden er på spil: Derfor er politiets ageren i mink-sag rystende

De store principelle spørgsmål bliver ved med at trænge sig på i sagen om masseaflivningen af mink.

Rigspolitiet var nemlig klar over, at der ikke var hjemmel til at kræve aflivning af mink uden for smittezonerne. Alligevel valgte man at udarbejde et såkaldt actioncard - et slags talepapir - der skulle understøtte politiet, når de ringede til minkavlerne. Hvis minkavlerne ikke ville samarbejde med myndighederne om optælling af besætningen, stod der i talepapiret, at man som minkavler kunne "forvente, at myndighederne så kommer og foretager en tømning af besætningen alligevel".

I et svar til Folketingets Retsudvalg lyder det:

"Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid, lyder det i redegørelsen sendt til Justitsministeriet."

Svaret er givet af Justitsministeriet, men baserer sig på bidrag fra Rigspolitiet.

Som retssamfund kan vi ikke stille os tilfredse med, at politiet handler på baggrund af en forventning om, at en lov vil blive vedtaget inden for kort tid. I værst tænkelige tilfælde kan det betyde, at tilliden til politiet bliver udfordret. For hvor meget skal der til, før vi har en grundlæggende mistillid til myndighederne omkring os - fremfor en grundlæggende tiltro? Det er altødelæggende for et samfund som vores.

I 2019 havde 82,6 procent af borgerne i Danmark tillid til politiet. Det viser politiets årlige tryghedsundersøgelse. Det er et enormt privilegium med en så høj tillid - men der følger et stort ansvar med. Og det er den tillid, der bliver udfordret, når politiet med åbne øjne presser minkavlerne til at aflive deres dyr uden hjemmel. Hvis man skal sikre en velfungerende retsstat, skal politiet om nogen altid overholde loven.

Rigspolitiet har senere beklaget over for minkavlerne. Torsdag var justitsminister Nick Hækkerup (S) kaldt i samråd om sagen. Her afviste han endnu engang kendskabet til det såkaldte actioncard. Rigspolitichefen, Thorkild Fogde, har også tidligere afvist at have noget kendskab til talepapiret. Efter samrådet er der nærmest flere spørgsmål end svar: Hvordan opstod opfattelsen hos Rigspolitiet, at de kunne handle som de gjorde - altså uden lovhjemmel? Det kom der ikke noget svar på.

Som læser, lytter og seer kan det måske være trættende at høre om den manglende lovhjemmel gang på gang. Men i tilfældet med manglende lovhjemmel og politiets ageren er det selve kernen i vores retssikkerhed, der er på spil: At borgerne er sikret mod overgreb begået af magthavere.