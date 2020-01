Kig op: Kampfly flyver i formation over Nordjylland

NORDJYLLAND:Fredag formiddag - altså 17. januar - har du chancen for at få en speciel oplevelse her i det nordjyske. Altså hvis du kigger op på rette tidspunkt.

Det danske F-16 kampfly runder 40 år, og det markerer Fighter Wing Skrydstrup ved at flyve i formation over Danmark. Det sker med 10 fly, der vil komme hen over Nordjylland om formiddagen (se tidspunkter i grafikken herunder).

Flyene sendes kun på vingerne, hvis der er vejr til at se dem fra jorden.

- Da formationsflyvningen er ekstremt krævende, vil piloterne variere formationerne undervejs, lyder det i en pressemeddelelse fra Forsvaret.

Her kan du se ruten og tidspunkter:

Grafik: Forsvaret