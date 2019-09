Kighosteepidemi: Så mange er ramt i Nordjylland

NORDJYLLAND:Statens Serum Institut har til og med august registreret 1323 tilfælde af kighoste. Det er mere end tre gange så mange tilfælde som normalt, og derfor erklærer instituttet nu, at der er en kighosteepidemi i Danmark, skriver Ritzau.

I Nordjylland er der til og med august registreret 45 tilfælde af kighoste, og det er flere end året før. Hele 2018 var der 41 anmeldte tilfælde af kighoste i landsdelen.

Ifølge afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut er stigningen i antallet af tilfælde spredt ud på alle aldersgrupper. Det er dog særligt relevant at følge udviklingen hos små børn.

Farligt for små børn

- Kighoste kan være alvorlig hos små børn. Læger anbefales derfor at være ekstra opmærksomme på eventuel kighoste, hvis de oplever patienter med anfald af tør hoste, siger han i pressemeddelelse fra instituttet.

- Det gælder især blandt mindre børn, men også blandt større børn og voksne, som kan udgøre smittekilder til små, ubeskyttede børn.

- Det er vigtigt, at forældre er opmærksomme på, at særligt helt små børn bliver vaccineret til tiden. Derudover kan uvaccinerede børn under 24 måneder, der har haft tæt kontakt med en person med kighoste, tilbydes forebyggende antibiotika.

Kighoste kan være særligt farlig for små børn, fordi de stadig har snævre luftveje, hvor sejt slim kan hobe sig op og give problemer med vejrtrækningen.

Samtidig kan de langvarige hosteanfald medføre, at barnet får for lidt ilt.

Minister: Børn skal vaccineres

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) opfordrer i en udtalelse forældre til at undersøge, om deres børn følger vaccinationsprogrammet er blevet vaccineret mod kighoste, når de er 3, 5 og 12 måneder samt, når de fylder fem år.

- Vi har en vaccine, der virker. Derfor er det vigtigt for mig, at vi får mindet alle forældre, om det ansvar de har – husk at få jeres små børn vaccineret!

- På den måde kan vi også alle være med til at begrænse konsekvenserne af epidemier som den, vi ser nu.

Kighoste skyldes en bakterie ved navn Bordetella pertussis, der regnes for en af de mest smitsomme i Danmark. Der går 5 til 15 dage fra, at man bliver smittet, til at sygdommen bryder ud.

Den starter med et par ugers forkølelse og let hoste. Herefter kommer der hoste med gentagne hostestød, til lungerne er tømt for luft. Der kan ophostes sejt slim, og i nogle tilfælde kan det resultere i opkast.

For små børn kan sådanne anfald ske op til 30-40 gange i døgnet.

/ritzau/