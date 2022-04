Kikkertsigter og 4X4: Aalborgensiske Allan samler udstyr inden han kører hjem til Ukraine

- Det blev tid for os til lige at få et pusterum. I fredags kom vi til Aalborg efter 1.700 km køretur fra Lviv. Vi har behov for lige at samle kræfter, før vi på søndag igen drager mod Lviv.

- Opdateret: Hvad der var tænkt som et pusterum, er nu blevet til en mission om at skaffe udstyr, der skal direkte til fronten.

Sådan skriver nordjyske Allan Kirkeby Andreasen i et opslag på sin facebookside.

I opslaget opfordrer han desuden alle danskere til at undersøge, om de har noget derhjemme, der kan bruges til fronten i Ukraine. Han efterlyser blandt andet militærveste, støvler, powerbanks og kikkertsigter til rifler.

Han samler det hele i sin bil og kører tilbage til Ukraine søndag. Men hvis der skulle komme mere, end han har plads til, så har han forbindelser, der kan tage det resterende udstyr med i næste uge.

- Vi køber det, der er at købe i butikkerne. Men der er næsten ikke mere at købe, for meget er allerede sendt til Ukraine. Det er bare ikke nok. Lige nu har jeg skaffet gasmasker og powerbanks, men jeg håber, at private danskere vil kigge i gemmerne, siger han.

- Vi står i en situation, hvor der ikke er nok fragmentationsveste, hjelme eller gasmasker. Vi aner heller ikke, hvor meget vi får behov for. Så vi bliver nødt til at håbe på det bedste og forberede os på det værste. Det er en vanvittig situation at stå i, siger han.

Hvis man har noget udstyr, der kunne være interessant for Allan Kirkeby Andreasen, kan han kontaktes på 22 14 39 06.

Situationen i Lviv Lviv er en by i det vestlige Ukraine ved Floden Poltva og ligger kun cirka 80 kilometer fra den polske grænse. Byen har 721.301 indbyggere og økonomisk og kulturelt er Lviv Ukraines vigtigste by efter Kyjiv.

Ifølge UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) har Lviv, på grund af byens placering ved den polske grænse, taget imod 200.000 flygtninge, og mange af dem mangler basale ting som medicin, babymad, puder og madrasser. Den Store Danske og UNHCR





Allan bliver i Ukraine

Men hvorfor flytter du ikke bare til Danmark, hvor der er sikkert?

Allan Kirkeby Andreasen afviser spørgsmålet prompte.

- Det kommer ikke til at ske. Jeg har mit liv i Lviv. Det er her jeg har min kone, min svigerfamilie og mine venner. Jeg får aldrig dem til at tage med mig, så jeg bliver sammen med dem, siger han og fortsætter.

- Når bomberne falder rundt om hovedet på én og vinduerne ryster, så får man en helt naturlig trang til at hjælpe, hvor man kan. Det var én af mine ansatte, der har kontakter i hæren, som opfordrede mig til at få fat i mere udstyr. Så nu har vi gjort det til en mission; vi vil se, hvor meget udstyr vi få fat i. Så må afslapningen.

45-årige Allan Kirkeby Andreasen kommer oprindeligt fra Aalborg, men flyttede til Ukraine for ti år siden, hvor han mødte sin nuværende kone Iryna Kirkeby Andreasen. I dag er han CEO i softwarevirksomheden A2 Software ApS, der har ti ansatte på kontoret i Lviv og en stor kundekreds i Danmark.

Hvorfor vælger Allan at blive i krigsramte Ukraine og køre sin virksomhed videre?